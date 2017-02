Brit müzik ödülleri sahiplerini buldu

İngiltere’nin en prestijli müzik ödüllerinden Brit Awards’un 37’ncisi Türkiye saatine göre çarşamba gecesi saat 23.30’da başladı. Çeşitli şovlara sahne olan ödül töreninde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sanatçılar yad edilirken, bir yandan Trump karşısı gösteriler yapıldı. Ödül alan pek çok şarkıcının da törene katılamaması da gecenin en çok konuşulan konularından biriydi.

Brit ödüllerine, Ocak 2016’da kaybettiğimiz David Bowie’nin veda albümü “Blackstar” damga vurdu. Ünlü sanatçıya “En iyi İngiliz erkek sanatçı” ve “Yılın En iyi İngiliz albümü” ödülleri verildi. Yine geçtiğimiz ay hayatını kaybeden İngiliz müziğinin bir başka efsanesi George Michael da anıldı.

Ödül törenin bu yıl daha sakin geçmesi, hatta Adele, Drake, Beyonce gibi starların ödül alacakları belli olduğu halde gelmemeleri de dikkat çekti. Adele ve Drake törene canlı bağlanarak teşekkür etti. Gecede bir çok şarkıcı sahne aldı.

Gelelim 37’nci Brit Awards 2017’nin kazananlarına… En İyi İngiliz Erkek Sanatçı David Bowie, En İyi İngiliz Kadın Sanatçı Emeli Sandé, En İyi İngiliz Müzik Grubu The 1975, En İyi Uluslararası Grup A Tribe Called Quest, En İyi Çıkış Yapan İngiliz Sanatçı ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü Rag’n’Bone Man, Yılın En İyi İngiliz Albümü David Bowie / Blackstar, Yılın Single’ı Little Mix / Shout Out to My Ex, En İyi Uluslararası Erkek Sanatçı Drake, En İyi Uluslararası Kadın Sanatçı Beyoncé, Yılın Videoklibi One Direction / History, Brit Global Başarı Ödülü Adele, Brit İkon Ödülü ise Robbie Williams’a gitti!