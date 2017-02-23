23 Şubat 2017

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Brit müzik ödülleri sahiplerini buldu

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Brit müzik ödülleri sahiplerini buldu
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Geçtiğimiz gece düzenlenen 37’nci Brit Awards müzik ödülleri töreninde 2017’nin kazananları belli oldu. En İyi Uluslararası Kadın Sanatçı Beyoncé alırken, Adele ise Brit Global Başarı Ödülü’ne layık görüldü…

İngiltere’nin en prestijli müzik ödüllerinden Brit Awards’un 37’ncisi Türkiye saatine göre çarşamba gecesi saat 23.30’da başladı. Çeşitli şovlara sahne olan ödül töreninde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sanatçılar yad edilirken, bir yandan Trump karşısı gösteriler yapıldı. Ödül alan pek çok şarkıcının da törene katılamaması da gecenin en çok konuşulan konularından biriydi.

beckham

Victoria Beckham gibi moda tasarımcı bir anne olunca, Brooklyn Beckham gecede giydiği oversized kaban ile en şık erkekler arasındaki yerini aldı.

Brit ödüllerine, Ocak 2016’da kaybettiğimiz David Bowie’nin veda albümü “Blackstar” damga vurdu. Ünlü sanatçıya “En iyi İngiliz erkek sanatçı” ve “Yılın En iyi İngiliz albümü” ödülleri verildi. Yine geçtiğimiz ay hayatını kaybeden İngiliz müziğinin bir başka efsanesi George Michael da anıldı.

katy-perry

Katy Perry, sahnede politik göndermelere sahip bir show gerçekleştirdi. Perry sahne şovunda ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May’i temsil eden iki büyük iskelet mankeni kullandı. Perry’nin kırmızı halıda giydiği ceket elbise kombini işe çok beğenildi.

Ödül törenin bu yıl daha sakin geçmesi, hatta Adele, Drake, Beyonce gibi starların ödül alacakları belli olduğu halde gelmemeleri de dikkat çekti. Adele ve Drake törene canlı bağlanarak teşekkür etti. Gecede bir çok şarkıcı sahne aldı.

little-mix-odul

Yılın Single’ı Little Mix’e gitti. Grubun kırmızı halıda giydiği kıyafetler oldukça renkli ve dikkat çekiciydi.

Gelelim 37’nci Brit Awards 2017’nin kazananlarına… En İyi İngiliz Erkek Sanatçı David Bowie, En İyi İngiliz Kadın Sanatçı Emeli Sandé, En İyi İngiliz Müzik Grubu The 1975, En İyi Uluslararası Grup A Tribe Called Quest, En İyi Çıkış Yapan İngiliz Sanatçı ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü Rag’n’Bone Man, Yılın En İyi İngiliz Albümü David Bowie / Blackstar, Yılın Single’ı Little Mix / Shout Out to My Ex, En İyi Uluslararası Erkek Sanatçı Drake, En İyi Uluslararası Kadın Sanatçı Beyoncé, Yılın Videoklibi One Direction / History, Brit Global Başarı Ödülü Adele, Brit İkon Ödülü ise Robbie Williams’a gitti!

Top model Abbey Clancy

Top model Abbey Clancy simetri kesim elbisesi ile oldukça iddialıydı.

Şarkıcı ve söz yazarı Mollie King, sırt dekolteli sırtı açık elbisesini omzuna attığı bir kürk ile kombinlemiş. Umarız kürkü gerçek değildir!

Şarkıcı ve söz yazarı Mollie King, sırt dekolteli sırtı açık elbisesini omzuna attığı bir kürk ile kombinlemiş. Umarız kürkü gerçek değildir!

Ödül veren isimlerden biri de Naomi Campbell'dı. Ünlü manken zırhı andıran mayo kıyafetiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Ödül veren isimlerden biri de Naomi Campbell’dı. Ünlü manken zırhı andıran mayo kıyafetiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Şarkıcı Nicole Scherzinger, göğüs dekolteli ceketi ve aynı kumaştan yapılma çizmeleriyle gecenin şık kadınlarından biriydi.

Şarkıcı Nicole Scherzinger, göğüs dekolteli ceketi ve aynı kumaştan yapılma çizmeleriyle gecenin şık kadınlarından biriydi.

Alexandre Vauthier marka üstü straplez, altı transparan elbisesiyle Rita Ora...

Alexandre Vauthier marka üstü straplez, altı transparan elbisesiyle Rita Ora…

Brit İkon Ödülü'ne layık görülen Robbie Williams sahne şovuyla izleyenleri büyüledi.

Brit İkon Ödülü’ne layık görülen Robbie Williams sahne şovuyla izleyenleri büyüledi.

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