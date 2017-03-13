Brezilya lideri ‘hayaletli’ diye saraydan taşındı

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve ailesi “hayaletler” yüzünden resmi konuttan ayrıldı. Temer, Alvorada Sarayı için, “kötü bir enerjisi vardı” dedi.

Yolsuzluk davaları nedeniyle geçen sene görevinden ayrılan Dilma Rousseff’in yerine 31 Ağustos 2016’da Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan 76 yaşındaki Michel Temer, resmi konut Alvorada Sarayı’ndan taşındıklarını açıkladı.

‘Veja’ isimli dergiye verdiği röportajda konuya açıklık getiren Temer, “Orada bir şeylerin tuhaf olduğunu hissettim. Taşındığımız ilk geceden itibaren geceleri uyuyamıyordum. Enerjisi iyi değildi” diyerek sarayın hayaletli olduğuna dair şaka yollu imada bulundu.

Temer, resmi açılışı 1958 yılında yapılan ve modern mimarisiyle dikkat çeken Alvorada Sarayı’nı sadece yedi yaşındaki oğulları Michelzinho’nun sevdiğini anlattı.

Eşinin de aynı ‘kötü enerjiyi’ hissettiğini belirten Temer bunun üzerine 2011 yılından beri yaşadıkları, başkan yardımcılarına tahsis edilen Jaburu Sarayı’na geri döndüklerini belirtti.