Bravo çocuklar

İstanbul’da düzenlenen U18 ve U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden ülkemiz atletleri madalyalarla döndü

1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ, 1 BRONZ: Aslı Çakır Alptekin Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada toplam 518 atlet madalya mücadelesi verdi. Rekor katılımla gerçekleşen yarışmada YDK atletlerinden erkeklerde Azat Ekü yüksek atlamada altın, Hasan Avukat sırıkla yüksek atlamada gümüş ve Mustafa Yorulmaz uzun atlamada bronz madalya kazandı. 60 metre engellide Kubilay Tok dördüncü, kızlar gülle atmada ise Sude Kadıoğlu beşinci oldu

Okan KARADEMİR

İstanbul’da üç gün süren Turkcell U18 ve U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’na katılan ülkemiz atletleri başarılı sonuçlar elde etti.

Ataköy’deki Aslı Çakır Alptekin Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada Türkiye geneli ve ülkemizden toplam 518 atlet madalya mücadelesi verdi.

Rekor katılımla gerçekleşen yarışmada Yakın Doğu Koleji atletleri madalyaları topladı.

Erkekler yüksek atlamada büyük bir başarıya imza atan Azat Ekü, 1.85’lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyaya uzandı.

Hasan Avukat erkekler sırıkla yüksek atlamada 3.00 metrelik atlayışıyla Türkiye ikinciliği elde etti ve gümüş madalya kazandı.

Mustafa Yorulmaz ise erkekler uzun atlamada 6.58’lik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyaya ulaştı.

Öte yandan 60 metre engellide Kubilay Tok 8.55’lik derecesiyle dördüncülük, kızlar gülle atmada da Sude Kadıoğlu 11.02’lik derecesiyle beşincilik elde etti.