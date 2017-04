Brad Pitt’in ‘War Machine’ filmi vizyona geliyor

Brad Pitt’in başrolde yer aldığı Netflix yapımı ‘War Machine’den ilk fragman yayınlandı. Gazeteci Michael Hastings’in The Operators: The Wild&Terrifying Inside Stıry of America’s War in Afghanistan kitabından Animal Kingdom’ın başarılı yönetmeni David Michod tarafından beyazperdeye uyarlanan film, 26 Mayıs’ta Netflix ekranlarında olacak.

Kadroda Brad Pitt’e Tilda Swinton, Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Emory Cohen, John Magaro, RJ Cyler, Alan Ruck, Scoot McNairy ve Meg Tilly eşlik ediyor.