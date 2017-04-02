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02 Nisan 2017

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Brad Pitt’in ‘War Machine’ filmi vizyona geliyor

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Brad Pitt’in ‘War Machine’ filmi vizyona geliyor
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Başrollerini Brad Pitt, Tilda Swinton ve Ben Kingsley’in paylaştığı Netflix yapımı ‘War Machine’den fragman yayınlandı.

Brad Pitt’in başrolde yer aldığı Netflix yapımı ‘War Machine’den ilk fragman yayınlandı. Gazeteci Michael Hastings’in The Operators: The Wild&Terrifying Inside Stıry of America’s War in Afghanistan kitabından Animal Kingdom’ın başarılı yönetmeni David Michod tarafından beyazperdeye uyarlanan film, 26 Mayıs’ta Netflix ekranlarında olacak.

Kadroda Brad Pitt’e Tilda Swinton, Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Emory Cohen, John Magaro, RJ Cyler, Alan Ruck, Scoot McNairy ve Meg Tilly eşlik ediyor.

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