“Bozan” Oratoryosu seyirciyle buluşuyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın ortak yapımı “Bozan” Oratoryosu 20 Nisan 2017 Perşembe gecesi 20.30 da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Salonu’nda sunulacaktır. Hayat yolunda sevda ve kavgaya dair “Bozan” Oratoryosu’nu Yaşar Ersoy yönetti. Oratoryonun müziklerini Hüseyin Kırmızı ve Cahit Kutrafalı besteledi. Ayrıca orkestra şefliğini Oskay Hoca ve koordinatörlüğünü Can Sözer yaptı.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın 20 kişilik orkestrası tarafından icra edilen oratoryonun seslendirmesini ve yorumlamasını ise Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları gerçekleştiriyor. Bozan Oratoryosu’nun tüm geliri Lefkoşa Türk Belediyesi “Kadın Sığınma Evi” yararına olacaktır. Biletler 20 TL olup, Lefkoşa Türk Belediyesi’nden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan mesai saatleri içerisinde satılacaktır. Daha geniş bilgi için: 22 78 782