Böylesine estetik uzmanı bile şaşırdı

Sadece ünlülerin değil sıradan kadınların da iri kalçalara sahip olma tutkusu zaman zaman ilginç sonuçlara da yol açıyor. Aslında ekonomi öğrenimi gören ama sonra yanlış enjeksiyon sonucu anormal şekilde irileşen kalçası yüzünden hayatı değişen Courtney Barnes da bu konudaki çarpıcı örneklerden biri.

Ekonomi öğrenimi gören Barnes, bu alanda bir kariyer yapmak yerine artık modellikle para kazanıyor.

Miami’de yaşayan Courtney Barnes, altı yıl önce yasadışı yollarla estetik operasyon yapan bir kliniğe giderek kalçasını büyütmek istedi. Üç seans enjeksiyona giden Barnes hayal ettiği sonucu alamadı.

Kalçası beklediğinden çok daha fazla iri bir görünüme bürünen 32 yaşındaki Barnes, başka bir seçeneği kalmayınca kariyerini bu yanlışlık üzerine kurmaya karar verdi.

Genç kadın “Ekonomi eğitimim sırasında öğrendiğim bir şey var: İnsanlara istedikleri ürünü verin. Benim durumum da buna uyuyor. Görüntümle para kazanmıyorum. Herkese bir insanın hem güzel, hem akıllı hem de iri kalçalı olabileceğini gösteriyorum” diye konuşuyor.

Courtney Barnes, henüz üniversite öğrencisiyken bir yandan da dansçı olarak çalıştığı dönemde kalçasını silikon enjeksiyonuyla büyütmeye karar vermiş.

Bunun nedeni de kıvrımlı hatlara sahip olan diğer dansçılara özenmesiymiş.

Gittiği yasadışı klinikte yapılan işlemlerin ardından ortaya hiç hayal ettiği gibi bir sonuç çıkmamış. Genç kadın 149 santimlik bir kalçaya sahip olmuş.

Ama yinede bu tür yerlerde operasyon geçirenlerin pek çoğunun başına geldiği gibi herhangi bir komplikasyon yaşamadığına hatta ölmediğine müteşekkir olduğunu söylüyor genç kadın.

Barnes “Birçok kişi bana enjeksiyonun tehlikeli olup olmadığını soruyor. Bu konudaki yanıtım: Evet” diye konuşuyor.

Kalçasına enjekte edilen maddenin içeriğinden tam da emin olmadığını söyleyen Courtney Barnes “Bir arkadaşım bu yüzden bir ay hastanede kaldı. Kalçasındaki enjeksiyonu çıkarttırdı ama komplikasyonlar yüzünden bir ay hastanede yatmak zorunda kaldı” diye anlatıyor.

Courtney Barnes, kalça enjeksiyonu yaptırdıktan sonra da bir süre bir ofis işinde çalıştığını anlatıyor: Ama özellikle de sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar sayesinde adını duyurunca o işi bırakıp görüntüsüyle para kazanmaya karar vermiş.

Şimdi de Instagram sayfası sayesinde onu neredeyse bütün dünya tanıyor.Kalça estetiği konusunda uzman olan Doktor Constantino Mendeita, Barnes’ın gördüğü en büyük kalçaya sahip olduğunu söylüyor.