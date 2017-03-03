Böyle öfke mi olur?

Ne iyi ettiniz de Barbaros Şansal’ı sınır dışı ettiniz…

…

Ne iyi ediyorsunuz da çocuklara yönelik taciz, tecavüz gibi olaylara karışanları,

Hatta,

Hatırlayın,

Kendi oğluna tecavüz edip de öldüren,

Üstelik ölüsünü ovaya atanları yurtiçinde tutuyorsunuz…

…

Ne iyi ettiniz de Barbaros’u sınır dışı ettiniz.

İnsan öfkelenir de öyle söz söyler mi?

Eskiden 141-142’den giderlerdi tek bir söze,

Şimdi ampulü kırmaktan; bademe söz söylemekten.

Öyle değil mi?

…

Tahliye olması sakın vicdanlarınızı rahatlatmasın.

Dik durun yine.

İster kendi iradenizle olsun,

İster başkalarının iradesi ile.

Onun bunun eleştirilerinden etkilenmeyesiniz sakın.

Aldırmayın bile.

Böyleleri kırk kere sınır dışı olsa da,

Kırk kere hapislere girseler de bildiklerinden vazgeçmezler.

Yine Mustafa Kemal diye dikilirler “ayyaş” diyenlerin karşısına,

Yine rüzgara karşı yürürler bilesiniz…

…

Onu sınır dışı etmeyecektiniz de kimi edecektiniz?

Okul önlerinde mastürbasyon yaparken yakalananları mı?

Din iman arkasına saklanarak genç kızları tuzağına düşürüp taciz edenleri mi?

Mafya işlerine karışıp elleri tabancalı dolaşanları mı?

Meydanlarda dini propaganda yapıp KKTC sınırları içinde dergahlar, tarikatlar kuranları mı?

İlkokul çocuklarını camilere çekerek beyinlerini yıkayanları mı?

Fetullahçılık rağbette iken, Işık Evlerini dolduranları, yurt odalarını camiye, tarikatlara çevirenleri, onlara göz yumanları mı?

Dereboyu’nda Allahüekber çekenleri mi?

Parklarda tespih ve Kur’an dağıtanları mı?

…

Ne iyi ediyorsunuz gerçekten.

Minnettardır bu ahmak ahali size.

Dik duruşunuza…

…

“Bokunda boğul” muş!

Doğrusu öfke dolu bu sözler.

Bir gidişata,

Bir zifiri karanlığa,

Tek adamlığa,

Bilinmezliğe,

Despotluğa,

Çember sakala,

Yobaza,

Badem bıyıklıya,

Ampule,

Tarikatlara,

Çocuk tacizlerine,

Küçük gelinlere,

Kadın şiddetine…

…

Öfke dolu doğrusu…

…

Ne gerek var böyle bir öfkeye?

Çağdaşlıktan ortaçağa sürüklensin isterse memleket,

İsterse cumhuriyet bin parça olsun,

İsterse tozu kalmasın Anıt Kabir’de yatanın,

Söylenecek söz mü bu Tanrı aşkına?

…

Ne iyi ettiniz de sınır dışı ettiniz bu öfke kusan insanı…

…

Tahliye oldu diye sakın vicdanınız sızlamasın.

Yine alacaklar içeriye.

Öfkesi büyük onun.

Herkeste olan bir şey değil bu…

…

Ne yani?

Şimdi biz de onca sorun karşısında Şansal gibi,

“Bokunda boğul KKTC” mi diyelim?

Etik mi bu?

Böyle öfkelenmek, efelenmek mi olur?

Masa da devrildi üstellik.

Zaten boğuluyor…