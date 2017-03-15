Böyle acı görülmedi

Geçitköy’deki kamyon kazasında kaybettiği eşi Kamil Göktepe’nin acısına dayanamayıp 4 gün sonra kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tamay Göktepe, dün gözyaşları arasında toprağa verildi

ACI ÖFKE İSYAN: Güzelyurt’ta Göktepe ailesinin yüreği bir hafta içerisinde iki büyük acı ile yandı. Önce trafik kazası sonucu Kamil Göktepe yaşamını yitirdi. Dört gün sonra da eşi Tamay Göktepe kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tamay Göktepe dün toprağa verildi, ailesi cenazede isyan etti

ANNE İSYANI: İki gün önce damadını gömen Hayriye Fıratlı dün de kızının arkasından gözyaşı döktü. Cenazeye gelen siyasilere isyan eden anne Hayriye Fıratlı, “Ocağım söndü, yüreğim yandı. Lanet olsun… Yazın, bu rezaleti dünya duysun. Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın” diyerek isyan etti

Duygu ALAN

Geçitköy’de geçtiğimiz hafta yaşanan trafik kazasında eşi Kamil Göktepe’yi kaybeden Tamay Göktepe, eşinin vefatından 4 gün sonra aniden rahatsızlanarak yaşama veda etti.

Otopsi raporuna göre, kalp krizi nedeni ile hayata veda eden Tamay Göktepe dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

38 yaşındaki, 2 çocuk annesi Tamay Göktepe için Güzelyurt Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra bazı siyasiler ve bürokratlar, çok sayıda avukat, yargıç ve sevenleri katıldı.

Tamay Göktepe, Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Annesi isyan etti

Tamay Göktepe’nin cenazesinde acı, öfke ve isyan bir arada yaşandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde Tamay Göktepe’nin annesi Hayriye Fıratlı’nın acı dolu sözleri yürekleri dağladı.

Henüz damadının toprağı kurumadan kızını da kara toprağa veren acılı anne isyan etti.

Hayriye Fıratlı, cenazeye katılan basın mensuplarına seslenerek, “Ocağım söndü, yüreğim yandı. Lanet olsun… Yazın, bu rezaleti dünya duysun. Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Sesimizi duyurun ki artık bu meclistekiler de bu memleket için bir şeyler yapsın. Bu iki yetimin hesabını kim verecek? diye feryat etti.

Kara sevdaları kara toprakta bitti

Büyük bir aşk ile hayatlarını birleştiren ve evliliklerini 2 çocuk ile taçlandıran Göktepe çiftini ölüm bile ayıramadı. Önce Kamil Göktepe yaşamına veda etti, dört gün sonra da Tamay Göktepe.

Kamil Göktepe, Geçitköy-Girne Anayolu’nda 8 Mart 2017 tarihinde meydana gelen kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, 32 yaşındaki Jeyhun Babayev yönetimindeki GK 431 plakalı kaya yüklü kamyonla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yolun sağına geçmesi ve o esnada karşı istikametten gelen 48 yaşındaki Kamil Göktepe yönetimindeki NT 461 plakalı van araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kamil Göktepe ardında acılı bir eş biri 8 yaşında diğeri 40 günlük iki yetim bıraktı.

Ailesi Kamil Göktepe’nin ölümünü kabullenememişken yüreklerine bir ateş daha düştü.

Kamil Göktepe’nin eşi 38 yaşındaki Tamay Göktepe, eşinin acısına dayanamadı, Kamil Göktepe’nin vefatından 4 gün sonra da Tamay Göktepe kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Ölüm birbirlerini çok seven Göktepe çiftini ayıramadı ama 2 çocuklarından sonsuza dek kopardı.

Bu acının yükü ağır

Evlatlarını art arda toprağa veren Göktepe ailesi, taşınması çok güç ağır bir acı yaşadı.

Bir yandan gencecik yaşta çocuklarını toprağa vermenin acısını yaşayan aile, bir yandan evlatlarına bir yandan biri 8 yaşında diğeri 2 aylık olan ve torunları için gözyaşı döktü.

Tamay Göktepe’nin annesi, kızının cenaze töreninde adeta sinir krizi yaşadı. Damadı Kamil Göktepe’nin ölümünden siyasileri sorumlu tutan acılı anne, evlatlarının, hem öksüz hem de yetim kalan torunlarının hesabını acı dolu sözlerle siyasilerden sordu.