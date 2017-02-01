Bosnalı ‘süper dede’ dağcılıktan vazgeçmiyor

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yaşayan 89 yaşındaki Sakovic, ilerlemiş yaşına rağmen dağlara tırmanmaya devam ediyor.

Bosna Hersek‘in başkenti Saraybosna‘da yaşayan 89 yaşındaki Adil Sakovic, ilerlemiş yaşına rağmen dağcılık tutkusundan vazgeçmiyor.

“Süper dede” olarak da anılan Sakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 89 yaşında olmasına rağmen sağlıklı ve çevik olmasını dağlara borçlu olduğunu söyledi.

1948 yılında askere gittiğini ve üç yıl askerlik yaptıktan sonra 1951 yılında dağcılığa başladığını anlatan Sakovic, dağcılık sayesinde birçok arkadaş edindiğini ve bu arkadaşlıklarının bugün dek sürdüğünü ifade etti.

“Bosna Hersek’in tüm dağlarına tırmandım”

Bu süre içinde Bosna Hersek’in tüm dağlarına ve ülke dışındaki birçok dağa tırmandığını anlatan Sakovic, “1967 yılında, Çekoslovakya’daki Tatra Dağı’na tırmandım. Daha sonra Avusturya’daki bazı dağlara çıktım. Oralarda her dağın zirvesinde bir mühür var. Taşı kaldırıp altındaki mührü kendi belgenize vuruyorsunuz. Böylece o zirveye ulaştığınızın kanıtı oluyor.” diye konuştu.

İlerlemiş yaşına rağmen sağlığının çok iyi olduğunu söyleyen Sakovic, “Sigara, alkol ve kahve içmiyorum. Bu sporla uğraşıyorum. Hala tırmanabiliyorum. Ayaklarım ağrımıyor. En önemlisi de hala doktora gitmiyor olmam.” ifadelerini kullandı.

“Dağlar insanları eğitir, onlara sağlık verir”

Yaşıtlarının dağcılığa ilgisinin yaşlandıkça kaybolduğunu anlatan Sakovic, birlikte tırmandığı dağcılar arasındaki tek yaşlı kişi olduğunu söyledi.

Gençlere, hayatın tadını çıkarmak için dağa çıkmaları tavsiyesinde bulunan Sakovic, “Gerçek dostluklar dağcılıkla kazanılıyor. Dağlar insanları eğitir, onlara sağlık verir.” dedi.

Sakovic, sağlığı elverdiği sürece tırmanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

SARAYBOSNA – Vesna Besiç, Sanela Crnovrsanin | AA