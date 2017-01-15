Boşanma Nedeni Ece Erken Mi?

Gülben Ergen’den aralık ayında boşanan Erhan Çelik’in aynı kanalda çalıştığı Ece Erken’le aşk yaşadığı konuşuluyor

Gülben Ergen ve Erhan Çelik aralık ayında boşansa da çiftle ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Bu kez de Erhan Çelik’in adı Ece Erken ile anılmaya başlandı. Erhan Çelik, Gülben Ergen’le 2014 yılında Şirince’de nikâh defterine imza atmış, ancak evlilik çok uzun sürmemiş ve çift geçen ay boşanmıştı.

Boşanma sürecinde, Gülben Ergen’in İzmirli bir işadamıyla aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı. Ancak söylenenlere göre bir başkasıyla ilişki yaşayan taraf Ergen değil, Çelik…