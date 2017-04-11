En Üst

12 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor
Futbol

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Tarih:
Bir yorum bırakın
35 Görüntüleme
Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama
Haber İçi Üst
Paylaş5
+1
Paylaş
Pin

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi bir patlama meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle karşılaşma yarın Türkiye saati ile 19:45’e ertelendi

Dortmund takım otobüsü Monaco maçı için hareket ederken otobüs yakınında bir patlama gerçekleşti… Konuyla ilgili Borussia Dortmund Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Otobüsümüzün otel önünden kalkışı sırasında bir patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı. Yeni bilgiler için takipte kalın” açıklamasını yaptı.

Patlama karşılaşmanın oynanacağı Signal Iduna Park’a 10 km uzaklıkta gerçekleşti ve otobüs camının patlaması nedeniyle Dortmund’dan Marc Bartra kolundan hafif şekilde yaralandı. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmezken detaylı inceleme sürüyor.

Dortmund’dan açıklama: Oyuncular güvende. Statta herhangi bir tehlike bulunmuyor. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz.

EMRE MOR’UN SAĞLIK DURUMU İYİ
Öte yandan Dortmund’da oynayan milli futbolcumuz Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özcan, “Emre Mor şu anda güvende ve iyi. Olay tamamen kontrol altında” dedi.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş5
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King