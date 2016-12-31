Borajet, Amerikan SBK Holding’e satıldı

ABD’de yaşayan ve FETÖ ile yakınlığı olduğu iddia edilen Yalçın Ayaslı, sahibi olduğu Borajet’i yine Amerikan şirketleriyle bağlantılı olan SBK Holding’e sattı. Bu satış, sosyal medyada, ‘Al gülüm, ver gülüm’ şeklinde yorumlandı

Yalçın Ayaslı ve Faruk Bayındır’ın birlikte kurduğu Borajet, ABD ile yakın ilişkiler içinde olan SBK Holding’e satıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkan Faruk Bayındır, aynı ortağı Yalçın Ayaslı gibi ABD’ye gitmişti. Ayaslı, Fethullahçı Terör Örgütü ile anılan Borajet’i SBK Holding’in satmak istemesi şaşkınlık yaratmadı. Özellikle sosyal medyada, operasyon sırasının Borajet’e geldiği iddia ediliyordu. Karslı işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding’in bu satış için 260 milyon dolar ödeyeceği iddia edildi. Filosunda 13 uçak bulunan Borajet, Fenerbahçe’nin de resmi sponsorlarından biri. Bu olay sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte o yorumlar:

* Al gülüm ver gülüm… FETÖ bağlantısı nedeniyle şirketi kurtarmaya çalışıyorlar.

* Bu satış geçersiz sayılmalı. Şaibeli bir havayoluna derhal el konulmalı.

* Yalçın Ayaslı, Türk görünümlü başarılı bir Amerikalı’dır. Türkiye’ye bir daha gelmez.

* Yalçın Ayaslı, Faruk Bayındır ve Halil İbrahim Koca için Türkiye, 15 Temmuz’da kabus oldu.

* Merak ediyorum. Yalçın Ayaslı, Faruk Bayındır ve avukat Koca, 15 Temmuz’u kaç ay önceden biliyorlardı.

* SBK Holding, neden Borajet’i aldı. Ben Borajet çalışanıyım ve şirket iflas durumunda. Bu işte bir gariplik var.

* SBK Holding, Ayaslı’yı ABD’den mi tanıyor.

ONLAR 3 KİŞİYDİ!

Faruk Bayındır ile Yalçın Ayaslı, Borajet’i kurmalarına rağmen birbirlerini tanımadıklarını iddia etti. Peki Faruk Bayındır kim? MHP’yi sarsan seks kasetlerini organize eden isimlerden biri de Faruk Bayındır’dı. Bu açıklamayı yapan kişi MHP lideri Devlet Bahçeli. Bayındır ile Yalçın Ayaslı’nın en yakın arkadaşı ise İngiltere’nin himayesinde yaşayan Halil İbrahim Koca. FETÖ’nün şike kumpasında, Ali Fuat Yılmazer’in referansıyla Trabzonspor yöneticilerinin avukatı olan Koca, Baykal’ın kasetini yayınlayan sitenin sahibi Yener Dönmez’in de ortağı. Faruk Bayındır’ın şirketi olan Tarkim’e ait hangar da polis tarafından mühürlenmişti.