Bölüşemediğimiz topraklar ve şerden hayır çıkarma

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre zirvesinde bir harita sundu.

Aynı şekilde Rum Yönetimi Başkanı Anastasiades de bir harita sundu.

Birleşmiş Milletler yetkilileri bu haritaları aldı ve bir kasaya kilitledi.

Kilitlemeden önce tarafların birbirlerinin haritalarını görmelerine izin verdi.

Dolayısı ile sunulan haritaları Akıncı ile Anastasiades’in gördüğü kesindir.

Bir de müzakereciler ile bazı danışmanlar.

Akıncı’nın sunduğu haritayı Rum tarafı biliyor ama bizim tarafta Akıncı ve danışmanlarından başka bilen-gören yok.

Açıklamalarından anlıyoruz ki Başbakan ve Başbakan Yardımcısı da bilmeyenler-görmeyenler sınıfına dahildir.

Yok yok, kimse panik yapmasın bu yazının amacı harita polemiği yapmak falan değildir.

Zaten yeteri kadar yapıldı ve doğrusu Başbakan ile Başbakan Yardımcısı’nın yerinde olmak istemezdim.

Onlar gibi toprak fetişisti değilim.

Cumhurbaşkanı da dahil birçok kişi biliyor ki bu köşenin yazarı, eşitlik ve egemenliğimizi sağlayacak bir anlaşma için değil yüzde 29.2’ye, yüzde 25’lere bile düşülebileceğini savunmaktadır.

Moda deyim ile ilalebet bu topraklarda var olacaksak bu egemenlik ve eşitlik sayesinde olacaktır.

Yüzde 3-5 toprak sayesinde değil.

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Neyse, bu uzun ve dolambaçlı girizgahtan da anlayacağınız üzere, Akıncı’nın sunduğu haritayı bilmeyenler-görmeyenler arasında bu köşenin yazarı da vardır.

Fakat, buna rağmen, bu köşenin yazarı da dahil herkes çok iyi bir şekilde tahmin etmektedir ki Akıncı’nın sunduğu haritada “Erenköy’ü bize verin, Pirgo’yu da verin, oradan da Güzelyurt’a bir hat çekelim” diye bir şey yoktur.

(Eğer var ise en derin özürlerimi bildirir, mesleki varlığımı sorgularım.)

Erenköy’ün Güzelyurt’a bağlanması mevzuu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirildi.

Bir cami çıkışında, gazetecilerin Cenevre ile ilgili soruları üzerine “açık-kapalı tüm Maraş’ı verelim, Erenköy’ü Güzelyurt’a bağlayalım” deyiverdi.

Tabiidir ki konuşan Erdoğan olunca mesele “deyivermekten” süratle çıktı ve hem Kuzey’in hem de Güney’in gündemine bomba gibi düştü.

O gün bugündür de tartışılıyor.

***

Bu tartışmaya bir nebze katkımız olsun;

Toprak konusu, tarafların birbirlerini hasım olarak gördüğü en çetrefilli konudur.

Bir kere bu “hasım” mantığından sıyrılmak lazım.

İkincisi, düz bir çizgi ile bu küçücük adayı ikiye bölmenin mantığı da bu “hasım” psikolojisine bağlıdır.

Halbuki ortak bir devlet ve ortak bir gelecek kurulacaksa tüm topraklar tüm Kıbrıslılarındır mantığıyla ancak toprak sorununa çözüm bulunabilir.

Dolayısı ile Pirgo’yu sahiplerine bırakalım da Erenköy’ü da kapsayan Dillirga bölgesinde niye bir kanton oluşturulmasın?

Güzelyurt, geri dönecek Rumları da tatmin edecek bir şekilde niye “federal bölge” haline dönüştürülmesin?

Mesarya’da Akıncılar, Meriç, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kırıkkale ve Erdemli’yi kapsayacak bir Türk kantonu niye olmasın?

Balıkesir ile birlikte Ercan Havaalanı federal devletin uluslar arası yüzüne niye dönüştürülmesin?

Benzeri Karpaz’da Erenköy (nasıl olsa Dillirga’ya geri dönecekler) ve Dipkarpaz’ı da kapsayan bir kanton.

Federal Kıbrıs’ta sınırlar bulunmayacak.

Dolayısı ile yekpare toprak parçası yaratma gerginliğine de gerek olmayacak.

Erdoğan’ın Erenköy çıkışı, her ne kadar “maç oynanırken kural değiştirme” taktiğini andırsa ve aslıda Akıncı’yı zor durumda bıraksa da her şerden bir hayır çıkarmakta fayda vardır…