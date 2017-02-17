Bolkan: Turu başkana hediye ediyoruz

Kupada ezeli rakibi Doğan Türk Birliği’ni eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Türk Ocağı’nda keyifler yerinde

“OYUNCULARIMIN ALINLARINDAN ÖPERİM”: Kupadaki Doğan Türk Birliği galibiyetini, başkan Fahri Altınör’e hediye ettiklerini belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, “Eminim ki, aynı zamanda ülkenin en büyük ve önemli derbisi olarak tescillenmiş olan Ocak-Doğan karşılaşmasını kazandığımız için, camiamız da çok mutludur. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bu nedenle oyuncularımın alınlarından öperim.” dedi

Coşkun KUTAY

Süper Lig ekibi Türk Ocağı’nda, Koopbank Kıbrıs Kupası 2. Eleme Turu’nda, ezeli rakibi Doğan Türk Birliği’ni 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmenin mutluluğu yaşanırken bir yandan da gözler lige çevrildi.

Sarı Siyahlılar, K-Pet Süper Lig’de 19 Şubat Pazar günü konuk edeceği kupadaki bir diğer çeyrek finalist Gençler Birliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Mehmet Bolkan nezaretinde, antrenör Bayram Dağgül ve kaleci antrenörü Mehmet Yeşilleme’nin dün Pia-Bella Oteli sahasında yaptırdığı antrenmanda futbolcu ve teknik ekibin, kupada çeyrek final hakkını elde etmiş olmaları nedeniyle çok neşeli oldukları gözlemlendi.

Teknik direktör Mehmet Bolkan idman sonrasında, Doğan Türk Birliği ile oynadıkları kupa maçı ve ligde pazar günü karşılaşacakları Gençler Birliği karşılaşması ile ilgili Havadis’e açıklamalarda bulundu.

“Oyuncularımın alınlarından öperim”

Kupadaki Doğan Türk Birliği galibiyetini, başkan Fahri Altınör’e hediye ettiklerini belirten teknik direktör Mehmet Bolkan, “Eminim ki, aynı zamanda ülkenin en büyük ve önemli derbisi olarak tescillenmiş olan Ocak-Doğan karşılaşmasını kazandığımız için, camiamız da çok mutludur. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bu nedenle oyuncularımın alınlarından öperim” dedi.

“Kupada, hedefe adım adım yaklaşıyoruz”

“İçinde bulunduğumuz sezon itibariyle Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği karşısında galip gelmeyi başarmıştır” diyerek sözlerini sürdüren Mehmet Bolkan, “Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Zira bu maçı kazanmakla, kupa hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Bu vesile ile hem ezeli rakibimizi yendik hem de bana göre kupada yolu yarıladık” ifadelerini kullandı.

“Genç arkadaşlarımıza süre tanıyacağız”

Temel hedeflerinin kupada şampiyonluk olduğuna dikkat çeken Mehmet Bolkan, “Ligde de sezonu ilk 4 içinde tamamlamak istiyoruz. Kupa maçlarına 2 hafta sonra başlayacağız. Bu nedenle de lig maçlarına odaklanmış bulunuyoruz. Lig karşılaşmaları çerçevesinde pazar günü, bizim gibi kupada çeyrek finale yükselmiş olan Gençler Birliği ile evimizde karşılaşacağız. Bu müsabakaya ciddiyet içerisinde hazırlanıyoruz. Bu süreç içerisinde bir yandan da, mümkün olduğu kadar genç arkadaşlarımıza süre tanıyarak, onların gelişmelerini sağlamaya çalışacağız. Örneğin; Justice, İlker ve Doğukan’a oynama şansı vereceğiz. Zira, A2 takımından gelen bu gençler, Türk Ocağı’nın geleceği konumunda” şeklinde konuştu.