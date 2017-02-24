Bolkan, “Her maçı kazanmak için oynayacağız”

Türk Ocağı Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, 26 Şubat Pazar günü İskele’de oynayacakları Dumlupınar müsabakası ile ilgili Havadis’e konuştu:

KUPA İLE LİGİ AYIRT ETMEYECEĞİZ:

Bir takımın kupa şampiyonu olabilmesi için, kurada önüne gelen bütün takımları geçmesi gerektiğine dikkat çeken teknik direktör Mehmet Bolkan, “Biz, kupa ile ligi, birbirinden ayırt etmeyeceğiz. Yalnızca, 15-20 Mart tarihleri arasında oynayacağımız maçlarda bazı oyuncularımızı rotasyona tabi tutacağız” dedi

Coşkun KUTAY

K-Pet Süper Ligi’nin 20. haftasına 29 puanla 8. sırada giren ve aynı zamanda GAÜ Çetinkaya ile Koopbank Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finalde karşılaşacak olan Türk Ocağı, 26 Şubat Pazar günü İskele Cumhuriyet Stadı’nda Dumlupınar ile oynayacağı lig karşılaşması ile ilgili hazırlıklarını, Pia-Bella Oteli Sahası’nda dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Bolkan, GAÜ Çetinkaya ve Dumlupınar ile oynayacakları maçlarla ilgili Havadis’e açıklamalarda bulundu.

Kura çekiminden çok memnunum

Bir takımın kupa şampiyonu olabilmesi için, kurada önüne gelen bütün takımları geçmesi gerektiğine dikkat çeken teknik direktör Mehmet Bolkan, “Bu Tatlısu’da olabilir. Doğan Türk Birliği veya GAÜ Çetinkaya da. Neticede dün yapılan kura çekiminden çok memnunum” ifadelerini kullandı.

“Kupanın lige etkisi şudur” diyerek sözlerini sürdüren teknik direktör Mehmet Bolkan, “Bir takım, kazandıkça kazanmayı öğrenir. Biz, Süper Lig’le, Koopbank Kıbrıs Kupası’nı birbirlerinden çok ayırt etmeyeceğiz. Zira, her maçı kazanmak için oynayacağız. Yalnızca, 15-29 Mart tarihlerinde oynayacağımız maçlarda riske girmeyeceğiz ve sakatları oynatmayacağız” dedi.

Dumlupınar’ın, şiddetle puana ihtiyacı var. Bunu biliyoruz. Ancak biz de 2 haftadır lig maçı kazanamıyoruz şeklinde konuşan teknik direktör Mehmet Bolkan, “kazanmaya başlamamız için, kura çekimini bekliyorduk” şeklinde konuştu.

Cenk kadro dışı olmadı

Türk Ocağı Teknik Direktörü Mehmet Bolkan ayrıca kaleci Cenk ile ilgili, “Başkan Fahri Altınör, yönetim ve teknik direktör olarak ben bir araya gelip, Cenk’in kadro dışı olması ile ilgili herhangi konuyu gündeme getirmedik. Getirenler ise, asparagas haber yapıyor. Geçtiğimiz hafta Cenk, antrenmanlara gelemediği için Genç Hüseyin’i kadroya koyduk” yönünde görüş belirtti.