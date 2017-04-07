Boksçularımız tarihi maça hazır

KKTC ile Fenerbahçe boks takımları arasındaki tarihi maç için geri sayım sürüyor

ENERBAHÇE BUGÜN GELİYOR: Tarihinde ilk kez ülkemizde boks maçı yapacak olan Fenerbahçe’nin profesyonel boks takımı bugün adaya gelecek. Özel maçla ilgili yarın sabah 11.00’da Kolan British Hospital’de basın toplantısı yapılacak. Büyük heyecan ise 9 Nisan Pazar günü saat 17.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yaşanacak. Maça girişler ücretsiz olacak

Okan KARADEMİR

KKTC Boks Takımı ile Fenerbahçe Boks Takımı arasında 9 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan özel maç için geri sayım sürüyor.

Tarihinde ilk kez ülkemizde boks maçı yapacak olan Fenerbahçe’nin profesyonel boks takımı bugün adaya gelecek.

Fenerbahçe kafilesinde 7 sporcu, 3 antrenör ve 2 kulüp yöneticisi yer alırken Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Kurulu baş hakemi de özel maçta görev yapacak.

4 ayrı sıklette toplam 7 müsabakanın yer alacağı özel maçla ilgili yarın sabah 11.00’da Kolan British Hospital’de basın toplantısı yapılacak ve sporcular tanıtılacak.

Toplantının ardından ise sporcular tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçirilecek.

Büyük heyecan ise 9 Nisan Pazar günü saat 17.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yaşanacak.

Tarihi maç öncesinde KKTC Boks Takımı sporcuları son hazırlıklarını tamamladı.

Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit, KKTC için böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmalarından dolayı gurur duyduğunu belirterek tüm halkımızı KKTC Boks takımına destek olmak için organizasyona davet etti. Zabit ayrıca özel maça girişin ücretsiz olacağını açıkladı.

Sıkletler ve boksçular şöyle:

Ağır Sıklet

Denis Chekalov (KKTC) – Burak Aksın (Fenerbahçe)

İhsan Çam (KKTC) – Eren Uzun (Fenerbahçe)

Orta Ağır Sıklet

İmam Kurbanow (KKTC) – Mehmet Nadir Ünal (Fenerbahçe)

Vedat Dumrul (KKTC) – Samet Keser (Fenerbahçe)

Orta Sıklet

Muhammet Ünal (KKTC) – Evren Tibukoğlu (Fenerbahçe)

Gençler

Onur Alp Üzel (KKTC) – Yusuf Gökçek (Fenerbahçe)

Hakan Çil (KKTC) – Mustafa Şakacı (Fenerbahçe