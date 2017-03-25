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25 Mart 2017

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“Boks”a Kolan desteği

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“Boks”a Kolan desteği
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KKTC Boks Takımı ile Fenerbahçe Boks Takımı arasında 9 Nisan Pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek özel turnuvanın sağlık sponsoru Kolan British Hospital oldu

 

 

Okan KARADEMİR

 

KKTC Boks Federasyonu tarafından 9 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan özel organizasyon için hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor.

KKTC Boks Takımı ile Fenerbahçe Boks Takımı’nın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geleceği özel etkinliğe bir katkı da Kolan British Hospital koydu.

Ülke sporuna katkı koyan nadir kurumlardan birisi olan Kolan British Hospital, organizasyonun sağlık sponsorluğunu üstlendi.

Sponsorlukla ilgili dün Kolan British Hospital’de bir araya gelen Baş Hekim Harun Gülmez ve Boks Federasyonu yetkilisi Hasan Karacalı düzenlenen törenle sponsorluk anlaşmasına imza koydular.

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