Bojan Mapfree’de

KVB Basketbol Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden Mapfree, üçüncü yabancısını Sırbistan’da buldu

3 OCAK’TA GELİYOR:

Sezona Angelo ve Champaigne ile başlayan Mapfree, üçüncü yabancı kontenjanını tanıdık bir isimle dolduruyor. 3 Ocak’ta ülkemize gelecek olan 24 yaşında ve 2,06 boyundaki Sırp pivot Bojan Petrovic, 2 sezon önce Koopspor forması giymiş ve geçtiğimiz sezon da Mapfree ile sezon öncesi hazırlıklarına katılmıştı

Tonguç KOTAK

Sezona Angelo Warner ve Champaigne ile başlayan Mapfree, aradığı üçüncü yabancısını Sırbistan’da buldu.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden Mapfree, 24 yaşında ve 2,06 boyundaki Sırbistan’lı pivot Bojan Petrovic ile anlaşmaya vardı.

Mapfree, 2014-2015 sezonunda ülkemiz ekiplerinden Koopspor’da forma giyen ve geçtiğimiz sezon başında da Mapfree ile hazırlık dönemine katılan ancak anlaşma sağlanamayan Sırp pivot Bojan Petrovic’i 3 Ocak’ta KKTC’ye getiriyor.

Fizik gücü oldukça yüksek olan Bojan, hem 4 hem de 5 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

3 Ocak’ta adaya gelecek olan Sırp pivotun idmanlara başlayarak 3 devreli ligin ikinci döneminde forma giymesi bekleniyor.