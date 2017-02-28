Boğazköy’de yaralama… 1 tutuklu

Boğazköy’de bir iş hanı arkasında bulunan otopark alanı içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucunda, tasarrufunda bulundurduğu ekmek bıçağıyla Ökkeş Demir’i yaralayan S.A. (E-26) tutuklandı.

Arka böbrek kısmı ve sağ bacağından yaralanan Demir, Yakın Doğu Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı.

GAZİMAĞUSA’DA ANİ ÖLÜM

Gazimağusa’da24 Şubat’ta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Menderes Kızıl’ın (E-55) ölüm sebebini belirlemek için otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, müteveffaya dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.

Öte yandan 25 Şubat Gazimağusa’da aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Nükhet Yavuz’un (E-69), ölüm sebebinin ‘‘Kalp Yetmezliği’’ sonucu olduğu tespit edildi.

GÜZELYURT’TA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Güzelyurt Polis Müdürlüğü, sorumluluk sahasında dün asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satış yerleri ile kahvehanelerde yapılan kontrollerde, herhangi bir kanunsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 326 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 41 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.