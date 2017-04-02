Bob Dylan Nobel ödülünü aldı

ABD’li şarkıcı, besteci ve söz yazarı Bob Dylan, aylar süren tartışmaların ardından Nobel Edebiyat Ödülü’nü İsveç’in başkenti Stockholm’de aldı. Avrupa turu kapsamında Stockholm’de dün ve bugün konser programları olan Dylan, Nobel Ödül Komitesi yetkilileri ile adı açıklanmayan yer ve zamanda bir araya gelerek Nobel diploması ve madalyasını teslim aldı.

Sanatçının, 8 milyon kronluk (3,2 milyon lira) ödülünü alması için önkoşul olarak sunulan geleneksel dersi ise vermesi beklenmiyor.