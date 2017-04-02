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02 Nisan 2017

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Bob Dylan Nobel ödülünü aldı

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Bob Dylan Nobel ödülünü aldı
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Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen müzisyen Bob Dylan’ın aylar süren tartışmalardan sonra Nobel diplomasını ve ödül madalyasını aldığı öğrenildi.

ABD’li şarkıcı, besteci ve söz yazarı Bob Dylan, aylar süren tartışmaların ardından Nobel Edebiyat Ödülü’nü İsveç’in başkenti Stockholm’de aldı. Avrupa turu kapsamında Stockholm’de dün ve bugün konser programları olan Dylan, Nobel Ödül Komitesi yetkilileri ile adı açıklanmayan yer ve zamanda bir araya gelerek Nobel diploması ve madalyasını teslim aldı.

Sanatçının, 8 milyon kronluk (3,2 milyon lira) ödülünü alması için önkoşul olarak sunulan geleneksel dersi ise vermesi beklenmiyor.

Bob Dylan Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasının ardından yapılan törene katılmamıştı. Dylan yerine törende Amerikalı sanatçı Patti Smith konuşma yapmıştı.

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