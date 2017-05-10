BKP’den hükümete eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- DP hükümetinin rant sağlamak için her yolu mübah gördüğünü savundu.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “11 ay sonra seçim olacağını her fırsatta dile getiren hükümet yetkilileri, belli çıkar guruplarına menfaat sağlayarak yitirdikleri halk desteği yerine bu çıkar gruplarının desteğini almayı hedefliyorlar” ifadelerini kullandı.

Yeni vatandaşlıkların esas amacının halk iradesini değiştirmek ve makamlarda kalıcı olmayı sağlamak olduğunu ileri süren İzcan, “Bu günün koşullarında vatandaşlıklar bu şekilde dağıtılmaya devam ederse bir yıl sonra yapılacak seçimde Kıbrıs Türkü’nün iradesiyle yüzde yirmi beş oranında oynanmış olacaktır” dedi.

İzcan, UBP ve DP’nin Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin desteğini alabilmek için her türlü iş birliğini yaparak, AKP’nin siyasetini sorgusuz sualsiz yerine getirerek asimilasyon politikalarına çanak tuttuğunu savundu.

İzcan, halktan statükoyu kökten değiştirmeyi hedefleyen BKP’ye destek istedi.