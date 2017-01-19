BKP’den Bulut’un açıklamasına tepki

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un açıklamalarının ortamı germeye yönelik olduğunu savundu.

İzzet İzcan, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Bulut’un Kıbrıs ile ilgili “Kanla aldık kanla veririz” şeklindeki ifadesinin “ırkçı ve faşist” ifadeler olduğunu söyledi.

Bulut’un “beslemeler” tanımlamasını kullanmasının da kabul edilmez olduğunu kaydeden İzcan, “Kıbrıs ayrı, bağımsız, AB üyesi bir devlettir” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, görüşme sürecini berhava etmeye yönelik hareketler karşısında hazırlıklı olunması gerektiğini de ifade etti.