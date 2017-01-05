05 Ocak 2017

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‘Bizi erkeklerden kurtar’ klibi Suudi Arabistan’ı karıştırdı

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‘Bizi erkeklerden kurtar’ klibi Suudi Arabistan’ı karıştırdı
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Suudi Arabistanlı pop şarkıcısı Mecid El Esa’nın son klibinde rengarenk kıyafetler içerisindeki kadınların dans etmesi ve şarkı sözleri ülkede tepkisini çekti.

Suudi popçu Mecid El Esa’nın son şarkısı “Hwages” (Endişeler) için çektiği klip ülkesindeki muhafazakar erkekleri kızdırdı. Kilip kısa sürede 2 milyonu aşan izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı. Klipte araba kullanan, bisiklet süren, kaykaya binen çarşaflı kadınlar rol alıyor. Şarkının nakarat kısmında ise nakaratında “Allah’ım bizi erkeklerden kurtar” ve “Erkekler bizi delirtiyor” sözleri yer alıyor.

‘Bizi erkeklerden kurtar’ klibi Suudi Arabistan’ı karıştırdı

‘Hwages’ (Endişeler) isimli şarkının kısa sürede 2 milyondan fazla kez izlenen klibinde bisiklete binen, dans eden ve kaykay kullanan kadınların yer almasından rahatsızlık duyan kesimler de oldu.

 

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Havadis Gazetesi

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