KVB Basketbol Büyük Erkekler Ligi lideri Yakın Doğu Üniversitesi’nin antrenörü Ahmet Gürel Alp Havadis’e açıklamalarda bulundu

İYİ BASKETBOL OYNUYORUZ: Alp, “Takım olarak her geçen gün daha iyi basketbol oynuyoruz. Artık bir ya da iki oyuncunun eline bakmıyoruz sahadaki herkes hem iyi savunma yapıyor hem de skor bulabiliyor. Bu sistemin oturması için belli bir gelişme sürecine ihtiyacımız vardı bunu daha da ileriye taşımaya çalışıyoruz.” dedi

LAÜ MAÇINA KONSANTRE OLDUK: YDÜ Antrenörü Ahmet Gürel Alp, “Önümüzde LAÜ maçı var. Şimdi o maça konsantre olmuş durumdayız. Atmosferi gergin stresli bir maç olacak. Rakibimiz son maçta neler yapabileceğini herkese gösterdi. Çok dikkatli olmak zorundayız.”açıklamasını yaptı

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi lideri Yakın Doğu Üniversitesi’nin antrenörü Ahmet Gürel Alp, Havadis’e çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ligde tek yenilgi ile 15 puan toplayarak ilk sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin daha yolun başında olduğunu belirten Alp daha alacakları çok yol olduğunu belirtti.

Biz sistem takımıyız

Ahmet Gürel Alp, “Takım olarak her geçen gün daha iyi basketbol oynuyoruz. Artık bir ya da iki oyuncunun eline bakmıyoruz sahadaki herkes hem iyi savunma yapıyor hem de skor bulabiliyor. Bu sistemin oturması için belli bir gelişme sürecine ihtiyacımız vardı bunu daha da ileriye taşımaya çalışıyoruz. Hiç bir sorununuz yok. Yönetimimiz bize çok güzel bir çalışma ortamı sunuyor. Her konuda isteklerimiz yerine getiriliyor. Son olarak Erdal’ı verip Sercem’i kadromuza kattık. Sercem’in enerjisinin bize daha fazla katkı koyacağına inanıyorum.” Dedi.

LAÜ maçı zor maç

Bordo mavili ekibin başarılı antrenörü Ahmet Gürel Alp, 19 Ocak Perşembe akşamı oynayacakları Lefke Avrupa Üniversitesi maçı ile ilgili olarak da şöyle konuştu: “Önümüzde bir LAÜ maçı var. Şimdi o maça konsantre olmuş durumdayız. Atmosferi gergin stresli bir maç olacak. Rakibimiz son maçta neler yapabileceğini herkese gösterdi. Çok dikkatli olmak zorundayız. Bu maç zor olacak.”

En iyi kadro bizde

YDÜ Antrenörü Alp ligin şu andaki durumu konusunda ise “Genel anlamda ligi değerlendirdiğimiz zaman rakiplerimizin bize karşı ekstra motive olduğunu görüyoruz. Bu en iyi kadro YDÜ’de yorumları yüzünden oluyor. Herkes doğal olarak en iyiyi yenmeye çalışıyor. Bu bizim için zor bir durum ama bu zorluk takımımızı geliştirdiğini düşünüyorum. Bundan son derece mutluyum. Her maçı play off maçı havasında oynuyoruz.”açıklamasını yaptı.