Bitkisel tedavilerin zararı yararını geçebilir

Uzmanlar sık sık uyarıyor; doğal demek sağlıklı demek değildir. Bu nedenle her gördüğünüz bitkisel kürleri denemeyin. Doktor tavsiyesi olmadan kullanılan bitkisel kürler ve ilaçların sakıncalarını sıralayan Türk Gastroenteroloji Derneği Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan, hayati uyarılarda bulunuyor: Herkesten duyduğunuz soğan kürü karaciğerinizde hasar bırakabilir.