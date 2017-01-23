23 Ocak 2017

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Bisiklette Sevinç ve Yağmur üstünlüğü

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Bisiklette Sevinç ve Yağmur üstünlüğü
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Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yol yarışında toplam 40 sporcu yarıştı

Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen kriteryum yarışı dün gerçekleşti.

Zephir Bar, ilerisindeki çember ile Alayköy Ağıllar bölgesindeki çember arasında gerçekleşen yol yarışında Elit kategoride Mehmet Sevinç birinciliği kaptırmadı.

Bisiklet Yol Yarışı Yıldız A, Yıldız B, Bayanlar, Genç, Elit ve Master kategorilerinde gerçekleşti.

Bisiklet Yol Yarışında Yıldız A, Yıldız B, Bayanlar kategorilerinde sporcular 5 tur üzerinde, diğer kategorilerdeki sporcular ise 13 tur üzerinden yarışarak en önde finişe ulaşmaya çalıştılar.

Toplam 40 sporcunun katıldığı yarışlar sonunda gençlerde Oktay Erülkü, masterlerde Cüneyt Göçer, bayanlarda Yağmur Aydındağ, yıldız “A”da İbrahim Alibaba ve yıldız “B”de Çağın Tosun birinciliği elde etti.

 

 

Kategorilere göre alınan sonuçlar şöyle:

 

Yıldız A

  1. İbrahim Alibaba YDÜ Takımı
  2. Necati Oktay Ares Takımı
  3. Serat Özcevher Tüfekçi Takımı

 

Yıldız B

  1. Çağın Tosun YDÜ Takımı

 

Genç

1.Oktay Erülkü Velo-Cypri Takımı

2.Mazhar Moda YDÜ Takımı

3.Nicole Chithanu Tüfekçi Takımı

 

Kadınlar

  1. Yagmur Aydındağ YDÜ Takımı
  2. Emine Uluçay Ares Takımı
  3. Fezile Işık LTB takımı

 

Master

1.Cüneyt Göçer MGA

2.Safak Güngör NHG Takımı

  1. Kazım Beyoğlu NHG Takımı

 

Elit:

1.Mehmet Sevinç A Takımı

2.Kutret güloğlu MGA takımı

3.Eral Aşina Velo-Cypri Takımı

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