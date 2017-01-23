Bisiklette Sevinç ve Yağmur üstünlüğü

Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yol yarışında toplam 40 sporcu yarıştı
Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen kriteryum yarışı dün gerçekleşti.
Zephir Bar, ilerisindeki çember ile Alayköy Ağıllar bölgesindeki çember arasında gerçekleşen yol yarışında Elit kategoride Mehmet Sevinç birinciliği kaptırmadı.
Bisiklet Yol Yarışı Yıldız A, Yıldız B, Bayanlar, Genç, Elit ve Master kategorilerinde gerçekleşti.
Bisiklet Yol Yarışında Yıldız A, Yıldız B, Bayanlar kategorilerinde sporcular 5 tur üzerinde, diğer kategorilerdeki sporcular ise 13 tur üzerinden yarışarak en önde finişe ulaşmaya çalıştılar.
Toplam 40 sporcunun katıldığı yarışlar sonunda gençlerde Oktay Erülkü, masterlerde Cüneyt Göçer, bayanlarda Yağmur Aydındağ, yıldız “A”da İbrahim Alibaba ve yıldız “B”de Çağın Tosun birinciliği elde etti.
Kategorilere göre alınan sonuçlar şöyle:
Yıldız A
- İbrahim Alibaba YDÜ Takımı
- Necati Oktay Ares Takımı
- Serat Özcevher Tüfekçi Takımı
Yıldız B
- Çağın Tosun YDÜ Takımı
Genç
1.Oktay Erülkü Velo-Cypri Takımı
2.Mazhar Moda YDÜ Takımı
3.Nicole Chithanu Tüfekçi Takımı
Kadınlar
- Yagmur Aydındağ YDÜ Takımı
- Emine Uluçay Ares Takımı
- Fezile Işık LTB takımı
Master
1.Cüneyt Göçer MGA
2.Safak Güngör NHG Takımı
- Kazım Beyoğlu NHG Takımı
Elit:
1.Mehmet Sevinç A Takımı
2.Kutret güloğlu MGA takımı
3.Eral Aşina Velo-Cypri Takımı