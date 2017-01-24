Bisiklette dev organizasyon

Bisiklet Federasyonu tarafından ikinci kez organize edilen ve 16-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu” dün yapılan basın toplantısı ile tanıtıldı

ADADEMİR: “CİDDİ BİR TANITIM KATKISI OLACAK”: Basın toplantısında konuşan Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir; “Geçen yıl çok daha zordu, bir hayali anlatmaya çalışıyorduk. Fakat şimdi elimizde rakamlar var ve herkesin gördüğü bir de yarışımız var” diyerek “Bisiklet bir ulaşım aracıdır. Fakat bunun yanında farklı amaçlar da taşıyor. Ülkeye çok ciddi bir tanıtım katkısı sağlamaktadır” dedi

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen “Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu”nun basın toplantısı dün Kıbrıs Türk Spor yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yapıldı.

KKTC Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, basın toplantısında, bu yıl ikincisi düzenlenecek ve toplamda 4 etapta yapılacak uluslararası bisiklet turunun, 16-19 Şubat’ta gerçekleşeceğini söyledi.

Bisikletin diğer sporlardan farklı olarak bir yaşam şekli, eğitim, turizm, sağlık ve tanıtım aracı olduğunu vurgulayan Adademir, Fransa Bisiklet Turu’nun ülkeye sağladığı katkıları anlattı.

Etkinliğe 14 ülkeden 19 takımının katılmasını beklediklerini ifade eden Adademir, 15 Şubat’ta düzenlenecek ikinci basın toplantısı ve hoş geldin etkinliğinde bu rakamın tam olarak netleşeceğini dile getirdi.

Oganizasyon sorumlusu Özdemir Tokel, bisiklet turunun, 16 Şubat’ta İskele-Karpaz arasında, 17 Şubat’ta Mağusa’da, 18 Şubat’ta Güzelyurt-Girne arasında ve 19 Şubat’ta da Lefkoşa’da koşulacağını belirtti.

Önemli bir olay

Adademir; “Geçen yıl çok daha zordu, bir hayali anlatmaya çalışıyorduk. Fakat şimdi elimizde rakamlar var ve herkesin gördüğü bir de yarışımız var” diyerek “Bisiklet bir ulaşım aracıdır. Fakat bunun yanında farklı amaçlar taşıyor. Yaşam şeklidir, sosyal araçtır, trafikte saygı gösterilmesinin bir aracıdır, eğitim aracıdır, turizm aracıdır. Ülkeye çok ciddi bir tanıtım katkısı sağlamaktadır” dedi. Adademir, Başbakanlık, Spor Dairesi ve Turizm Bakanlığı’nın da bu yıl ki yarışa katkı koyduğuna değinerek; bu yıl tur sayısının arttığını, katılımcıların çoğaldığını ve bütçenin ikiye katlandığını söyledi.

Cahitoğlu: “Desteğimiz tam”

Toplantıda söz alan, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu da KKTC’ye uygulanan izolasyon nedeniyle Kıbrıs Türklerinin dünyadaki spor etkinliklere katılmakta zorluklar yaşadığına değinerek, ülkenin iklim ve doğa koşularının bisiklet sporuna müsait olduğunu ve bunun tanıtım ile turizme büyük katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Köprülü: “Ülke tanıtımına katkı sağlayacak”

Turizm Bakanlığı’nı temsilen toplantıya katılan Mustafa Köprülü ise ülke olarak gerçekleştirilen turizm tanıtma faaliyetleri içerisinde özellikle bisiklet sorusunun da kendilerine sorulduğuna dikkat çekti. Köprülü: “Bisiklet sporu olarak düzenlenecek olan bu organizasyonunun ülke tanıtımına katkısı çok büyük olacaktır. Festival havasında geçeceğe de benziyor. Bu anlamda çok önemli bir organizasyona imza atmış olacağız” dedi.