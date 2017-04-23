En Üst

23 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Bisikleti çalınanların dikkatine!

Tarih:
Bir yorum bırakın
60 Görüntüleme
Bisikleti çalınanların dikkatine!
Haber İçi Üst
Paylaş4
+1
Paylaş
Pin

Polis Genel Müdürlüğü Mart ve Nisan ayları içerisinde, Lefkoşa bölgesinde meydana gelen bisiklet hırsızlıkları ile ilgili olarak duyuru yaptı.

 

Polis, Lefkoşa Adli Şube tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma ve operasyonlar neticesinde olayla bağlantılı 3 zanlının tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Zanlıların tasarruflarında sahipleri henüz tespit edilemeyen toplam 10 adet muhtelif marka ve modelde bisiklet bulunarak emare olarak alındı.

Belirtilen tarihler dahilinde Lefkoşa Bölgesinden bisikleti çalınan vatandaşların hafta içi mesai saatleri içinde, mevcut olması hâlinde fatura/makbuzları ile birlikte Lefkoşa Adli Şubeye müracaat etmeleri istendi.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş4
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King