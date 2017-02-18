Birincilik Amcaoğlu’nun

GENEL KLASMANDA ZİRVE BEHLÜL’ÜN: Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen yedinci ayak müsabakalarında birincilik Deniz Plaza sporcusu Faik Amcaoğlu’nun oldu. Genel klasmanda Dağyolu’ndan Mustafa Behlül ilk sıradaki yerini korudu
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayağı önceki akşam yapıldı.
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen yedinci ayak müsabakalarında birinciliği Deniz Plaza sporcusu Faik Amcaoğlu elde etti.
Deniz Plaza’nın başarılı sporcusu Salim Özeren ile finalde karşılaşan Amcaoğlu, rakibini mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Salim Özeren’in ikinci olduğu ayakta üçüncülüğü Hasan Yıldıran (Minareliköy), dördüncülüğü Tanser Tilki (Deniz Plaza) elde etti.
Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını KKDF As Başkanı Tansu Tilki ve KKDF Yöneticisi Emir Kasapoğlu verdi.
Ferdilerde İlk 5
Sporcu Kulübü Puan
1.Mustafa Behlül Dağyolu 91
2.Faik Amcaoğlu Deniz Plaza 88
3.Cemal Gingi Deniz Plaza 79
4.Hasan Yıldıran Minareliköy 57
5.Erkan Canbolat DİGEM 47
Takımlarda İlk 5
Kulüp Puan
1.Deniz Plaza 293
2.DİGEM 205
3.Dağyolu 191
4.Minareliköy 172
5.LEGEND 89