18 Şubat 2017

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Birincilik Amcaoğlu’nun

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Birincilik Amcaoğlu’nun
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GENEL KLASMANDA ZİRVE BEHLÜL’ÜN: Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen yedinci ayak müsabakalarında birincilik Deniz Plaza sporcusu Faik Amcaoğlu’nun oldu. Genel klasmanda Dağyolu’ndan Mustafa Behlül ilk sıradaki yerini korudu

 

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayağı önceki akşam yapıldı.

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen yedinci ayak müsabakalarında birinciliği Deniz Plaza sporcusu Faik Amcaoğlu elde etti.

Deniz Plaza’nın başarılı sporcusu Salim Özeren ile finalde karşılaşan Amcaoğlu, rakibini mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Salim Özeren’in ikinci olduğu ayakta üçüncülüğü Hasan Yıldıran (Minareliköy), dördüncülüğü Tanser Tilki (Deniz Plaza) elde etti.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını KKDF As Başkanı Tansu Tilki ve KKDF Yöneticisi Emir Kasapoğlu verdi.

 

Ferdilerde İlk 5

Sporcu                                                      Kulübü                                              Puan

1.Mustafa Behlül                                    Dağyolu                                            91

2.Faik Amcaoğlu                                     Deniz Plaza                                       88

3.Cemal Gingi                                          Deniz Plaza                                       79

4.Hasan Yıldıran                                      Minareliköy                                     57

5.Erkan Canbolat                                    DİGEM                                               47

 

Takımlarda İlk 5

Kulüp                                                          Puan

1.Deniz Plaza                                             293

2.DİGEM                                                     205

3.Dağyolu                                                   191

4.Minareliköy                                            172

5.LEGEND                                                   89

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