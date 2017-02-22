Birikim Özgür’den Sucuoğlu’na sert eleştiri

CTP Milletvekili Birikim Özgür, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun icraatlarını eleştirdi. “Dost acı söyler” diye başlayan Birikim Özgür, “Sistem sorununu çözecek her icraatı destekleyeceğiz ancak sayın bakandaki sorunları büyütme potansiyelini de göz ardı edemeyiz,Zarar ziyan büyük olacak ama altında kalacak olan sadece kendisi değil toplum da olacak” dedi.

Birikim Özgür’ün açıklaması şöyle:

Faiz beyin yarattığı zarar çok büyük oluyor!

Dost acı söyler…

Aynı kabinede çalıştık. Turizm bakanı idi. Turizmin paydaşlarına yaranmak için bir devlet insanına yakışmayacak çok şeyler yaptı. Otelcilere elektrik faturalarını ödemeyi vaat etti, bu minvalde önergeler hazırlayıp bakanlar kuruluna sundu, milyonlarca liralık mükellefiyet doğuracak ancak bütçede hiçbir biçimde karşılığı olmayan bu önergeleri ileri sürerek, “ben yaptım ama ortağımız / maliye karşı çıkıyor” diyecek sözde bir siyasi zemin oluşturdu kendine. Bir yangın nedeniyle işletmesi zarar gören çok sevdiğimiz bir abimize, doğrudan isim de vererek, “şu kişi size mali destek sağlamamızı engelliyor” şeklinde çok çirkin propaganda yapacak kadar kendinden geçebildi.

Yeni Hastane yapacak dedi, tarlalarda ölçümler yaptı. Tam bir şovmen edasıyla. 2017 bütçesinde hastane yapımı için kaynak olmadığı ise tek gerçektir! Resim de hayali hastanenin yapılacağı yerde çekilmiş.

Güzelyurt Hastanesi ihalesinde başsavcılık görüşü almadan iptal girişiminde bulundu, bilahare alelacele ve üstelik başsavcılığın yapılan yanlışı işaret edercesine ortaya koyduğu görüşleri gerekçe göstererek imza ve temel atma törenleri tertipledi. Yarın işin ortasında ihalenin iptal edilmesi gerektiği şeklinde çıkacak Mahkeme kararı sonrasında ilgili firmanın zarar-ziyan talebini kendi cebinden ödemeyecek nasıl olsa!

Kamuda çalışan doktorların maaşlarıyla ilgili sürprizini bekliyoruz dört gözle. Sistem sorununu çözecek her icraatı destekleyeceğiz ancak sayın bakandaki sorunları büyütme potansiyelini de göz ardı edemeyiz.

YDÜ Hastanesi’ne sağlık bakanlığının borcu var. Bu borcun ödenmesi gerekiyor. Ancak Sayıştay bize “faturaları denetlemeden olmaz” diyordu. “Hapse girersiniz” deniliyordu. Faturaların denetlenmediğini, buna rağmen Faiz bey ve ekibinin denetlendiğine dair belge imzaladığını, bakanlar kurulu kararı çıkarıldığını duymayan kalmadı. Sayıştay denetimi ile büyük rezaletler yaşanabilir. Meblağ 72 milyon TL. Devletin kepenk indirmesi için bu ödeme bire bir!

Zarar ziyan büyük olacak ama altında kalacak olan sadece kendisi değil toplum da olacak aynı zamanda. En acısı da bu…