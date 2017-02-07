Birikim Özgür’den “borç” eleştirisi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak bazı milletvekilleri Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi tahtında söz alarak çeşitli konuları gündeme taşıdı.

İlk olarak CTP Milletvekili Birikim Özgür, “kamu borç planı” hakkında konuşma yaptı.

Özgür, kamu iç borcunun kamu maliyesi alanında sadece bugünü değil yarınları da doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu anlattı.

“2016 yılsonu itibariyle 5,5 milyar TL’yi aşan iç borcumuzun döndürülemediği, yani faiz ödemesi dahi gerçekleştiremediğimiz koşullar, gelecek nesillerin tabağından yemeye devam ettiğimiz koşullardır. Bu koşulları değiştirmediğimiz müddetçe çocuklarımıza, gençlerimize hitaben atılan ‘bu ülkenin geleceği sizlersiniz’ şeklindeki nutuklar hamasetin ötesine geçemeyecektir” diyen Özgür şöyle devam etti:

“Mevcut hükümetin 2017 yılı içerisinde iç borç faizi ödeyebilmemiz için yürütülmesi gereken çalışmaların oldukça uzağındaki maliye politikaları, acilen bu konuda bir uyarı yapmamızı şart kılmıştır. Bu yıl iç borç faizi ödeyebilmemiz için öncelikle bir borç ödeme planı͟ hazırlanması gerekmektedir. Bu ödeme planını Maliye ve Ekonomi bakanlıklarının birlikte oluşturması bekleniyor.”

Hükümete “Borç ödeme planını hazırladınız mı?” diye soran Özgür, konunun aciliyetine dikkat çekti.

“200 MİLYON TL’LİK FAİZ ÖDEMESİ ÖNGÖRÜLMELİ”

Hazırlanacak borç ödeme planı kapsamında, 2017 yılında 200 milyon TL’lik faiz ödemesi gerçekleştirilmesinin öngörülmesi gerektiğini söyleyen Özgür, böylesi bir faiz ödemesinin finans piyasasını oldukça rahatlatacağını kaydetti.

Bu ödemenin gerçekleşebilmesi içinse hükümetin borç ödeme planının yanı sıra faiz ödemesinde kullanılmak üzere 100 milyon TL’lik bir kaynak yaratmasına da ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Özgür, Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda varılan bir mutabakat olduğunu kaydetti.

Kooperatif Merkez Bankası’nda yaşananların Meclis tarafından da mercek altına alınması gerektiğini ifade eden CTP Milletvekili Birikim Özgür, Binboğa ve Zirai Levazımdaki hizmet alımı, kulüplere yapılan yardımlar ve bir ralli için ödeme yapılması konularının incelenmesi gerektiğini anlattı.

Özgür, hükümeti bu konularda gerekli adımları atmaya çağırdı.

ATUN: “İÇ BORÇ ÖDEME KÜLTÜRÜ İLK KEZ BENİM TARAFIMDAN ORTAYA KONULDU”

Özgür’ü yanıtlamak üzere söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bunları yazılı soru olarak kabul ettiğini ve yazılı yanıt hazırlayacaklarını ve ilk gündem dışı görüşmede ifade edeceklerini dile getirdi.

Borç ödeme planı hazırlanmasının kendisi için de son derece önemli olduğunu ifade eden Atun, iç borç ödeme kültürünün 2013-2015 döneminin ekonomik programında ilk kez kendisi tarafınca ortaya konduğunu anlattı.

Sunat Atun, 2013 ortalarında görevden ayrılan UBP hükümeti yerine gelen hükümetlerde Özgür’ün de görev aldığını hatırlatarak, o dönem Özgür tarafından bu konuda bir adım atılmadığına işaret etti.

Önemli olanın hükümetlerin attığı samimi adımlar olduğunu dile getiren Atun, bu şekilde hareket etmek gerektiğini söyledi.