Biri içmek biri de satmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da şüpheli tavırları ile dikkat çeken Ahmet Gökdoğan’ın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Gökdoğan ile ona uyuşturucuyu sattığı öne sürülen Leonard Chukwuemeka Agams tutuklandı

Nadire BAHADİ

Lefkoşa Mücahitler Parkı’nda önceki akşam şüpheli tavırları ile dikkat çeken Ahmet Gökdoğan isimli üniversite öğrencisinin üzerinde arama yapan Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekipleri 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Gökdoğan tutuklanırken, yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddeyi para karşılığında sattı öğrenilen Nijeryalı üniversite öğrencisi Leonard Chukwuemeka Agams’da polis ekipleri tarafından tutuklandı. Zanlılar dün “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme, tasarruf” suçlamaları ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme Ahmet Gökdoğan ve Leonar Chukwuemeka Agams’ın soruşturma amacı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

250 TL karşılığında 3 gram uyuşturucu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz mahkemede verdiği ifadesinde 6 Ocak tarihinde saat 21:00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından Mücahitler Parkı’nda şüpheli görülen zanlı Ahmet Gökdoğan’ın üzerinde arama yapılarak 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu kaydetti. Ramiz, yapılan soruşturmada zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi 250 TL karşılığında Lefkoşa’da Leonard Chukwuemeka Agams’dan aldığının öğrenilmesi üzerine Agams’ın da aynı gün tutuklandığını kaydetti. Her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Ramiz, suçla bağlantısı olduğuna inanılan şahısların olduğuna ve kayıp emarelerin olabileceğine dikkat çekerek iki zanlının da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Gökdoğan’ı tanımadığını söyledi

Mahkemede kendisine söz hakkı tanınan Leonard Chukwuemeka Agams gözyaşlarına boğularak Ahmet Gökdoğan’ı tanımadığını ve ona uyuşturucu satmadığını iddia ederken, suçsuz olduğunu savundu. Polis yapılan iddia üzerine her iki zanlının da karşılaştırıldığını belirtirken zanlıların 2016 yılı sonlarında da yine işlenen bir suçta birlikte tutuklandıklarını kaydetti.