Biraz sabır gerekecek

Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinde başarı Kıbrıs’ta liderlerin bundan sonra ortaya koyacakları performansa bağlandı.

Liderler Lefkoşa’da yapacakları görüşmelerde masada üzerinde hala uzlaşma sağlanamayan konularda yakınlaşma sağlamaya çalışacaklar.

Bunu başarırlarsa konferansın garantörlerin de katılımı ile siyasi seviyede devamı sağlanacak.

Elbette ki bu bir ön koşul değil. Ama yine de ortaya bir sonuç çıkması için gerekli.

Gelinen aşamada Cenevre’de 12 Ocak’ta başlamış bulunan Kıbrıs konferansı devam ediyor.

Konferans ile ilgili Cenevre’de yapılan açıklamada, garantörlerin de katılımı ile teknik düzeyde bir toplantı yapılması kararı ile birlikte, liderlerin Kıbrıs’ta daha çok yakınlaşma sağlamak için çalışmalarını sürdürmeleri de karara bağlanmıştı.

Teknik komite toplantısı Mont Pelerin’de gerçekleştirildi.

Şimdi ise sırada liderler ve müzakerecilerinin daha çok yakınlaşma sağlama adına yapacakları görüşmeler var.

Geride bıraktığımız günde liderler Cenevre sonrasında Kıbrıs’taki ilk görüşmelerini gerçekleştirdiler.

Bu görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda 1 Şubat’ta yeniden bir araya gelineceği ve bu görüşmede müzakerelerle ilgili yol haritasının belirleneceği belirtildi.

Bu önemli…

Liderler belirleyecekleri çalışma programı çerçevesinde yapacakları görüşmelerle birlikte aslında Kıbrıs konferansının geleceğini de şekillendirecekler.

Başarılı olup olunamayacağını belirleyecekler.

Kıbrıs’ta liderler arasında yapılacak görüşmelerde sağlanacak yeni yakınlaşmalar, sorunun çözümünü kolaylaştıracak, garantörleri de çözüm konusunda motive edecek. Bu kesin…

Ama bunun tersi de geçerli.

Müzakere sürecinin bu son safhası çok zor ve kritik bir safha olacak.

Ve görünen o ki sürecin geleceği ile ilgili sorumluluk da ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiades’in omuzlarına asılmış durumda.

Bundan sonra müzakerelerde gösterecekleri siyasi cesaret ve liderlik belirleyici olacak.

Garantörler de bu arada kendi içlerinde ve ikili düzeyde güvenlik ve garantiler ile ilgili çalışma ve görüşmeler yapabilecekler.

Ancak bu dönem ucu açık bir süreç olmayacak.

En kısa zamanda Kıbrıs konferansının geleceği ile ilgili karar verilecek.

Bu aşamada çözüm konusunda ne fazla umutlanmalı ne de umutsuzluğa kapılmalı.

Kıbrıs konferansı kendi içinde yoluna devam ediyor.

Konferansın ortaya nasıl bir sonuç çıkaracağını görmek için biraz daha sabırlı olmak gerekecek.

Verilen demeçler, yapılan açıklamara bakarak bir hükme varmayın. Önemli olan tarafların masadaki pozisyonlarıdır.

Ama unutmamak lazım ki konferansın başarısı için günün sonunda 2004 yılındaki Annan Planı sürecindeki Burgenstock toplantısına benzer formatta bir final yapılması şart.

Aksi takdirde bir yere varmak zor olur.

Bekleyip göreceğiz.