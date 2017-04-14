Bir Şehir Efsanesi; Kabine Değişimi

Hükümet kurulduğundan 6 ay sonra başladı bu hikaye.

Efendim kabine değişecekmiş.

E buyursunlar değiştirsinler değil mi?

Olmaz, önce bir korkutmak lazım.

Elleri, ayakları denk almak lazım.

Hani duyan da korkutulmak istenen muhalefet sanacak.

Yada elini, ayağını denk alacak olanı rakip sanacak.

Yok efendim yok.

Demokles’in Kılıcı kardeş pozu verenlere sallanıyor.

Aba altından sopa, yol arkadaşlarına gösteriliyor.

Geçen gün Gökhan yazmış, güzel de yazmış.

Kabine değişimi deniyormuş sürekli.

Başbakan da “yazılsın, ortalık hareketlensin”diyormuş.

Hımm diyesim geldi.

İrsen Küçük çok iz bırakmış diye düşünmeden edemedim.

Onun da böyle oyuncukları vardı.

Bakan olmayana söz verip, elde tutmak.

Bakan olana da gözdağı verip, paça tutuşturmak.

Da, bu yöntem tutmadı ki?

Günü, saati geldi, verilen sözlerin intikamı alındı.

Nihayette de sandıkta kalan ilk Başbakan oldu.

Başbakan Özgürgün için söylenen çok şey var.

Ama bunların e önemlisi şaşkınlık içerenler.

Eli neden bu kadar tutuk..!

Söylediklerini inkar eden duruma neden düşüyor..!

Gereksiz muhabbetlerle kimliğini neden yıpratıyor..!

İnandığı uğruna gemileri yakabilen Özgürgün nerede?

Şakşakçılarla, dalkavuklar sarmış her yanını.

Doğru söyleyen, dokuzuncu köyden bile kovulmuş.

Özgürgün’ü tanıyorum diyenler bile tanıyamıyormuş.

Quo Vadis demenin tam zamanı mı acaba?

Kabine değişmeli.

Hem de derhal.

Zenginleşen bakanlar elek altına düşürülmeli.

Kendini Bakandan öte sananlara ne oldukları hatırlatılmalı.

Sosyetik geçinenlere, doğdukları köyün adı fısıldanmalı.

“Para vardı da yapmadık mı” diyenler, makam ağırlığından kurtarılmalı.

Kapanmamış hesapları olanlar, adalete yolcu edilmeli.

Hasılıkelam, Başbakan için yapılacak çok iş var.

Ama hele şu kabine denen mübareği bir halletse.

Kabine değişince hükümet kanat takıp uçacak mı?

Hayır, bin kere Hayır.

Başbakan için kabine değişimi ilk adım zaten.

Ve bu ilk adım ivedilikle atılmalı.

Kabine hal yoluna sokulmalı.

Sonra halka verilen seçim sözü tutulmalı.

Nihayette de rakiplere hodri meydan çekilecekse çekilmeli.

Günü saatinde ise halk ile yüzleşilmeli.

Ve bu perde artık kapanmalı.