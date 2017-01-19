DİNLEYİCİSİ İLE BULUŞTU: Ziynet Sali ve Behzat Gerçeker, sözleri Günay Çoban bestesi Bülent Özdemir’e aranjesi ise Ozan Doğulu’ya ait olan romantik şarkı “Bir Melekten Hediye” için buluştu.

Unutulmaz aşk şarkıları arasına girmeye şimdiden aday olan “Bir Melekten Hediye”yi Ziynet Sali ” Şarkıyı ağlayarak dinledim, benim için gerçekten hediyeydi” sözleriyle anlattı.

Sözleri kadar klibiyle de çok konuşulacak olan Bir Melekten Hediye için ünlü yönetmen Nihat Odabaşı bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye ‘nin uçakta çekilen ilk video müzik klipine imza attı.

Bir sinema filmi çekimleri için Kore’ye gidecek olan yolcu uçağı 48 saatliğine özel olarak kiralayan ekip yılın aşk şarkısı için hiçbir masraftan kaçınmadı.

“Bir Melekten Hediye” geçtiğimiz Salı günü tüm müzik kanallarında ve digital platformlarda yerini aldı