1974 öncesiydi,

Yarınların ne olacağı, ne getireceği bilinmiyordu.

Komşuda darbeciler plan üstüne plan yapıyorlar,

Türk ahalinin moralini bozmak için radyolardan “Bekledim de gelmedin” şarkısını çalıyorlardı.

Doğrusu,

Ahalinin onuru ile oynanmakta, hor görülmekte, küçük düşürülmek istenmekteydi…

…

Ve doğrusu,

Kıbrıslı Türkler savunmadaydı.

Bir avuç Mücahit mevzilerde, dağlarda nöbet beklemekteydiler.

Battaniyeleri paltoları,

Oksijenleri tütünden ibaretti.

Geceler soğuk ve dibelik zifiri karanlık…

…

Karamsar günlerdi.

Herkes 30 liraya bağlanmıştı ki evlere tayin dağıtılmakla destekleniyordu hayat.

Bir çaya, bir peksemete fitti günler geceler…

…

Komşu kendine güveniyor,

Nasıl olsa “gelmez; gelemez” diyordu,

Bu cesaret içinde,

“Bekledim de gelmedin” şarkılarını çalıyordu radyolardan bağıra çağıra…

…

Bütün kentler ve kasabalar mahzundu.

Kardeşliğin, dostluğun, birlikte yaşamanın dibine dinamitler atılmış,

Zihinler çoktan zehirlenmişti,

Daha da zehirlenecek,

Daha da dinamitlenecekti…

…

Dönem olmuş köylerden kasabalardan otobüsler kalkmaz olmuş,

Şeherin hanları, çarşıları, meydanları, sokakları tekmil sessizliğe bürünmüştü…

…

Boyunlar büküktü…

…

Israrla “bekledim de gelmedin” şarkıları çalınıyor,

İnsanlar hırslarını kalplerine gömüyordu…

…

Böyle zamanlardı,

Yağmur yağardı gün boyu,

Arasta ıslak,

Sarayönü ıslak,

Hisarlar ıslak,

Ve yürekler sırılsıklam,

Ortalık sis duman,

Moraller bozuk,

Gelecek bilinmez…

…

Ama yapacak şeyler vardı elbet.

Varsın bir avuç olsundu insanlar,

Yapacak bir şeyler olmalıydı.

Onlar moralleri bozmak için “Bekledim de gelmedin” diyorlarsa,

Burada da “Bir gece ansızın gelebilirim” şarkıları çalınmalıydı…

…

Öyle yapıldı.

Günlerce radyo propagandaları ile karşılıklı toplumların moralleri yüksek tutulmaya çalışıldı.

Biri “bekledim de gelmedim”,

Diğeri” bir gece ansızın gelebilirim” şarkısını çalıyor,

Şarkı dizelerinden mesajlar iletiliyordu…

…

Günler yıllar hızla geçiyor,

Ve şarkılar gerçek oluyordu.

Gerçekten,

Bir gece ansızın gelmişlerdi şafak sökerken…

…

Dün yapılan eylemde atılan sloganlardan biri de “Bir gece ansızın gelebilirim” di…

…

Nereye geleceklerdi bu sefer?

…

Anlaşılan,

Yarım kaldığına inanıyorlar…