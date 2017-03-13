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13 Mart 2017

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Bir “Demet” eğlence  

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Bir “Demet” eğlence  
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HEM GÖZE HEM KULAĞA HİTAP EDİYOR:  Türkiyeli başarılı sanatçı Demet Aktaş, Girne’de Cumartesi geceleri sahne almaya devam ediyor. Sahne performansıyla göz dolduran güzel sanatçıyla vur patlasın çal oynasın geceler yaşanmaya devam ediyor

 

Türkiye’nin başarılı sanatçısı Demet Aktaş, Cumartesi geceleri  “Vitrin Performance Hall”da sahne almaya devam ediyor. Zengin programı ve güzel fiziğiyle göz dolduran sanatçı, kendisini dinlemeye gelen konuklardan tam not aldı.

Mekanda eğlence önceki akşamda oldukça hareketli geçti. Aktaş, gecede konuklara yine zengin bir program sundu.

En güzel şarkılarını konukları için seslendiren güzel sanatçı eğlence severlere adeta müzik ziyafeti çekti.

Mini beyaz elbisesi ve düzgün fiziği ile de dikkat çeken güzel sanatçı Cumartesi gecelerinin adı olmaya devam ediyor.

 

 

vitrin vitrin

 

 

 

Fotoğraflar: Fuat Şanlıer

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