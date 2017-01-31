Bir bardak su için değdi mi?

Mağusa Devlet Hastanesi’nde sebilden sıcak su aldı diye, 72 Yaşındaki Gönül Büyükyılmaz isimli kadına hakaret eden hemşire ülkenin nefretini kazandı

HAKARETE UĞRADI: Kocasının başında üç gündür hastanede bekleyen yaşlı kadın, hemşire tarafından hakarete uğradı, olaya şahit olan Süleyman Züğürt isimli vatandaş bu anları sosyal medyada paylaştı, ortalık yıkıldı

GÖZYAŞI DİNMEDİ: Su sebilinden aldığı bir bardak sıcak su için ,”Bana sormadan alamazsın” diyen ve hakaret eden hemşire yüzünden Büyükyılmaz uzun süre gözyaşı döktü. “Günlerdir hastanedeyim, boğazımdan kuru ekmek geçmiyor. Bir su için bunca hakaret niye?” diyen yaşlı kadının dramı üzdü

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ: Yaşlı kadının oğlu Turan Büyükyılmaz, annesine yapılan muameleyi kınadı. Büyükyılmaz, olayı Mağusa Devlet Hastanesi’ne mal etmeyeceklerini ancak annesine yapılan hakarete kayıtsız kalmayacaklarını söyledi

Nadire BAHADİ

Mağusa Devlet Hastanesi’nde kroner yoğun bakım servisinde yatan eşine refakat eden Gönül Büyükyılmaz izinsiz sıcak su aldığı gerekçesi ile bölümde görevli hemşirenin ağır hakaretlerine maruz kaldı.

Hakaretlerin ardından gözyaşlarına boğulan 65 yaşın üzerindeki kadın yaşadıklarını Süleyman Züğürt isimli vatandaşın kamerasına anlatırken, dün internet üzerinden yayılan videoyu gören vatandaşlar tarafından hemşireye tepki yağdı.

Dün sabah saatlerinde yaşanan olay hastane yönetimini de alarma soktu. Hastane başhekimi Hasan Topal iddialarda ismi geçen hemşire ile ilgili hızlı bir şekilde soruşturma başlatıldığını kaydederken, kroner yoğun bakım servisinde refakate ne şekilde izin verildiği yönünde de araştırılmaların yapılacağını belirtti.

Gönül Büyükyılmaz’ın oğlu Yeni Doğuş Hareketi Genel Koordinatörü Turan Büyükyılmaz Havadis’e yaptığı açıklamada yaşananlar nedeni ile sağlık kurumuna veya bakanlığı hedef gösterme gibi bir çabalarının olmadığını ifade ederek isminin saklı tutulduğunu iddia ettiği hemşire ile ilgili tüm haklarına başvuracaklarını belirtti.

Sıcak su aldı diye hakarete uğradı

Eşinin yaşadığı sağlık sorunu nedeni ile 3 günden beri Mağusa Devlet Hastanesi kroner yoğun bakım ünitesinde eşinin başında nöbet tutan Gönül Büyükyılmaz’ın hemşire tarafından uğradığı hakareti Süleyman Züğürt isimli vatandaş dün sosyal medya üzerinden yayınladığı video görüntüsü ile kamuoyuna duyurdu.

Videoda Büyükyılmaz hıçkırıklara boğularak yaşadıklarını anlatırken, kısa sürede on binlerce kişi tarafından görüntülenen videonun ardından söz konusu hemşireye tepki yağdı. Züğürt paylaşımını yaptığı videonun üzerinde yaptığı açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mağusa Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan hasta yakınına “bir bardak sıcak su gidip aldı” diye görevli sarı saçlı asık suratlı hemşire 07:30 sularında kulaklarımla duyduğum şu kelimeleri söyledi: “Bizden izin almadan niye alıyorsun, benim sinirlerimi bozma” .. Bunun üzerine hasta yakını yaşlı kadın ağlamaya başlar.. Aldığı sıcak suyu döker. ‘Eksik olsun annen yaşında kadına niye böyle davranın’ der ve ağlar. Akşamdan beri uykusuz hastasının başında nöbet tutan hasta yakını yaşlı teyzeye devlet memuru hemşirenin yaptığı bu davranışa müdahale ettim düzgün konuşun dedim. Bana ‘sen ne karışıyorsun git yerine otur’ dedi. Gestapo tavrıyla yoğun bakım servisinde terör estiren bu hemşireyi kınıyorum yorumu size bırakıyorum. Asli görevleri hastaya hizmet olan ve bunun için maaş alan bu gibi insanlardan hesapsoramayan devlet düzenine de lanet olsun diyorum.”

Züğürt aynı açıklamada ayrıca görevini layıkıyla yaptığını belirten bazıhemşireleri ve doktorları da bu açıklamadan tenzih ederek ve onların affına sığınarak bu açıklamayı yaptığını belirtti.

Hastane de sosyal medya da sallandı

Züğürt’ün bu paylaşımı ile sosyal medyada söz konusu hemşire kamuoyunun tepkisine yol açtı. Hastanede yaşanan olay nedeni ile birçok hasta yakını da hemşirenin tavrını kınarken, olayın yaşandığı saatlerde ise tavırları ile Büyükyılmaz’ı ağlatan hemşire ile bazı hasta yakınları da kısa süreli gerginlik yaşadı.

Hastane yönetimi soruşturma başlattı

Yaşanan olayın ardından hastane yönetimi ve Sağlık Bakanlığı’na söz konusu hemşire aleyhinde şikayette bulunulduğu öğrenildi. Konu ile ilgili Havadis’e konuşan Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Topal, yaşanan olayın hemen ardından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen soruşturma kapsamında olaya tanıklık eden pek çok kişiden ifadelerin toplandığını kaydeden Topal, Gönül Büyükyılmaz’ı hıçkırıklara boğan hemşire aleyhinde de soruşturma yürütüyor.

Bölümün kroner yoğun bakım servisi olması nedeni ile refakatçi bulundurulmasının yasak olduğu yönünde açıklamalarda bulunan Topal, bölümdeki refakatçilerin ne gerekçe ile refakatte bulunduklarının da araştırılacağını söyledi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosyanın bakanlığa iletileceğini belirten Topal, “Kimseye ayrım yapılmıyor. Suç tespit edilmesi halinde suçlular cezalarının çekecektir. Hastanede görevli hiçbir hemşirenin yaşlı bir kadını ağlatacak şekilde hakaretlerde bulunma lüksü yoktur” şeklinde konuştu.

Hakkımızı sonuna kadar arayacağız

Babasının 3 günden bu yana kalpte ritim bozukluğu ve mide kanaması nedeni ile Mağusa Devlet Hastanesi kroner yoğun bakım servisinde tedavi olduğunu söyleyen Yeni Doğuş Hareketi Genel Koordinatörü Turan Büyükyılmaz konu ile ilgili Havadis’e açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayına ardından Sağlık Bakanlığı hastane yetkilileri ve diğer hemşire ile doktorları zan altında bırakmak istemediklerini ifade eden Büyükyılmaz, annesi Gönül Büyükyılmaz’ın bu hakaretlere uğramasına maruz bırakan hemşire ile ilgili hem Sağlık Bakanlığı hem de başhekime gerekli şikayetleri yaptıklarını belirtti.

Hukuksal olarak da haklarını arayarak bunu ileriye götürüp dava açacaklarını ifade eden Büyükyılmaz, “bir hemşirenin hasta refakatçisine hakarette bulunma, küçük düşürme onu eşinin yanında rencide etme, bu hakaretler karşısında babamın hasta yatağında sağlığının daha da bozulmasının hesabını soracağız” dedi. Hemşirenin adının gizli tutulduğunu ifade eden Büyükyılmaz, hasta hakkı neyse en son merciye kadar haklarını kullanıp davalarını sürdüreceklerini söyledi.

“Bizim sorunumuz burada henüz işinin olgunluğuna erişmemiş, insan ilişkileri bu kadar zayıf olan bu hemşireyle ilgilidir” diyen Büyükyılmaz, insan sevgisi olmayan bir kişinin hemşirelik gibi kutsal bir mesleği yürütmesi mümkün değil. Bu hemşirede insan sevgisi yok” şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı ve hastane başhekimin yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirttiklerini belirten Büyükyılmaz, “Ne hastane yönetimini ne de bakanlığı zor duruma düşünmek gibi bir gayemiz yok. Bizim isteğimiz bu insan sevgisinden uzak hemşirenin bu görevden ve ya bu bölümden uzaklaştırılmasıdır” açıklamalarında bulundu.