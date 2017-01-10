Binatlı’ya, Kongolu forvet  

K-Pet Süper Lig’in ilk devresini 17 puanla 10.sırada tamamlayan Binatlı, ikinci devrede daha rahat bir konumda lig mücadelesini sürdürebilmek için, kaliteli yabancı arayışına hız verdi.

Halen kadrosunda, Kehinde Oladipupo, Israel Iffeny Abia ve Aleksandr Kogoniia’yı bulunduran Binatlı bu çerçevede; Türkiye’nin Türk Telekom ve Şanlı Urfa takımlarının yanı sıra, Kongo Ligi takımlarından Dc Motema Pembe takımında oynamış olan Kongo vatandaşı 29 yaşındaki Lelo Mbele’yi, Raif Güçkan organizesinde bugün ülkemize getirtti.

Coşkun Kutay