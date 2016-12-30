Binatlı’da planlar galibiyet üstüne

ZOR RANDEVU: Süper Lig’de son haftalarda iyi sonuçlar alan Binatlı bugün sahasında ağırlayacağı GAÜ Çetinaya maçı öncesinde tam kadro olarak yaptığı çalışmaları tamamladı ve maçı beklemeye başladı. Binatlı ilk devrenin son maçında galip gelerek devre arasına moralli girmek istiyor

DAVUTOĞLU: “ÇIKIŞTAYIZ”: Üst sıralardaki rakiplerden aldığı puan ve puanlarla son haftalarda çıkış yakaladıklarını belirten Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, GAÜ Çetinkaya karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini açıkladı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de geçen hafta zorlu Lefke deplasmanından 1 puanla dönen Binatlı ilk devrenin son haftasında bugün ağırlayacağı GAÜ Çetinkaya maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Ligde 10.hafta öncesinde takımın başına gelen Teknik Direktör Gökmen Davutoğlu nezaretinde çalışmalarına devam eden Binatlı önceki günkü son antrenman sonrasında maç saatini beklemeye başladı.

Davutoğlu: “Zorlu bir maça çıkıyoruz”

Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, GAÜ Çetinkaya ile kendi saha ve seyircileri önünde zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek tek hedeflerinin bu maçtan 3 puan almak olduğunu ifade etti. Davutoğlu şöyle devam etti: “Geçen hafta lider Yenicami puan kaybetti, GAÜ Çetinkaya ise galip geldi. Böyle olunca Çetinkaya’nın zirveye yaklaşmaları adına umutları biraz daha arttı. Ama bizde düşme hattına yakınız bu yüzden puan kaybına tahammülümüz yok. Rakibimize göre daha çok kazanmamız gereken bir maç. Tek hedefimiz galibiyettir. Bundan dönüş yoktur.”

“Çıkıştayız, kendimize güveniyoruz”

Son haftalarda iyi performans gösterdiklerini belirten Gökmen Davutoğlu yakaladıkları çıkış ile kendilerine olan güvenin daha da arttığını belirtti. Davutoğlu son olarak şunları söyledi: “Yakaladığımız çıkış ile moralimiz yerinde. Son haftalarda hep üst sıradaki takımlarla oynadık. Puan ve puanlar aldık. Kayıp yaşadığımız maçlarda penaltılarla boyun eğdik, bedava puanlar verdik. Aslında diğer rakiplerden farkımız yok. Bunu ispat ettik. Kazanacağımıza inanıyoruz. Eksik ve sakat futbolcumuz yok. Maç günü umarım hava şartları çok kötü olmaz ve maçın oynanmasını engellemez. Centilmence bir maç olsun”