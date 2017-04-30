Binatlı kabusu atlattı: 1-1

LİGDE KALDI: K-Pet Süper Lig’in 29. haftasında Binatlı konuk ettiği Lefke ile 1-1 berabere kalırken Güzelyurt ekibi Değirmenlik’in mağlup olmasıyla bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi
Yer: Üner Berkalp Stadyumu
Hakemler: Hakan Muhtaroğlu (**), Doğan Elmalı (**), Necmi Bulut (**)
Binatlı: Ercan (**), Emek (**), Emir (**), Erencan (**), Oweye (**), Abdullah (**), Musa (**) (Dk.86 Mustafa), Kemal Uçaner (**), Aleksandr (**) (Dk.64 Offor (**)), Mehmet (**) (Dk.46 Berkem (*)), Sertaç (**)
Lefke: Ahmet (**), Hüseyin (**), Allen (**), Armstrong (**), Arif (**), Semih (**), Mehmet Toros (**), Zekai (**) (Dk.78 Berk (*)), Cemal (**), Kasım (**) (Dk.78 Shabat (*)), Mehmet Volkan (**) (Dk.74 Batılay (*))
Goller: Dk.71 Offor (Binatlı) – Dk.60 Kasım (Lefke)
K-Pet Süper Lig’in 29. haftasında Binatlı konuk ettiği Lefke ile 1-1 berabere kalırken Güzelyurt ekibi Değirmenlik’in mağlup olmasıyla bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.
Üner Berkalp Stadyumu’ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Lefke ikinci yarının 60. dakikasında Kasım’ın serbest vuruştan kaydettiği golle 1-0 öne geçerken ev sahibi ekip 71. dakikada Offor’un golü ile skora denge getirdi ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.