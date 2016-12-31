Binatlı çok mutlu

Sekiz golün atıldığı, üç penaltının kullanıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı maçta zorlu rakibi GAÜ Çetinkaya’yı mağlup eden Binatlı devre arasına oldukça mutlu gitmeyi başardı. Çetinkaya ise aldığı bu yenilgi ile zirve yarışında ağır bir yara aldı. Kaygan ve ağır bir zeminde, zaman zaman yağmur altında oynanan maçta Binatlı istediğini alan taraf oldu.

Oyuna Çetinkaya daha atak başladı. Binatlı ise rakibini karşılayarak kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Özellikle sağ koridoru iyi kullanan Çetinkaya golü bulan taraf oldu. Eko’nun sürüklediği akında bu futbolcunun ortasını iyi takip eden Emre kafa ile takımını öne geçiren golü kaydetti. Geriye düşmesine rağmen Binatlı oyunu bırakmadı. Günün başarılı ismi Kemal Uçaner defansın hatasını affetmedi ve eşitliği sağlayan isim oldu. Beraberlikten sonra Çetinkaya Emre ile önemli pozisyonlar bulmasına rağmen bunları değerlendiremedi. Rakibinin bu önemli pozisyonlarını gol yemeden atlatan Binatlı, rakibinin kalesine gitmeye başladı. Nitekim kazanılan penaltı atışında Emek’in topu ağlara göndermesi ve penaltıya neden olan Zihni’nin direkt kırmızı kartla oyun dışı kalması maçın seyrini bir anda değiştirdi.

On kişi kalan rakibi karşısında Binatlı ikinci yarıda oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Arka arkaya kazanılan penaltıları Emek ve Alexander ile gole çeviren sarı yeşilliler bir anda farkı üçe çıkardı. Rakibinin gollerine genç Erhan ile cevap veren Çetinkaya oyunda kalmayı denese de Kemal Uçaner’in gelen güzel golü ile umutlarını bitirmiş oldu. Son dakikalarda Eko’nun kafa golü gelse de Binatlı skoru korumayı başardı ve maçtan galip ayrılmayı bildi.

Maçın orta hakemi Serkan Durmaz verdiği penaltı kararları ile Çetinkaya cephesinin oldukça tepkisini çekti. Özellikle verdiği üçüncü penaltı kararı Çetinkayalıların büyük itirazlarına neden oldu.