Bin TL’ye 10 gram uyuşturucu aldılar

Narkotik ekiplerinin Girne’de Edip Ali Dirensoy’un evine düzenlediği operasyonda hintkeneviri ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Dirensoy’un itirafı ile 2 kişi daha tutuklandı

Devrim DEMİR

Alınan bir bilgi değerlendiren polis Girne’de zanlı Edip Ali Dirensoy’un evine operasyon düzenledi. Operasyon yapılan evde hintkeneviri, 1 adet uyuşturucu hap, metal ve şeffaf öğütücü, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan cam nargile ele geçirildi.

Mahkeme emri ile tutuklanan Dirensoy, söz konusu uyuşturucu maddeyi zanlı Mert Kızılkaya ile birlikte iki buçuk ay önce Lefkoşa’da Asil Kocaoğlan’dan bin TL karşılığı 10 gram olarak aldığını itiraf etti.

Dirensoy, ayrıca ele geçirilen uyuşturucu hapı ise Temmuz ayında Güney Kıbrıs’tan 3 adet olarak KKTC’ye ithal ettiğini kaydetti.

Zanlı Dirensoy’un itirafı üzerine aynı gün tutuklanan Mert Kızılkaya ve Asil Kocaoğlan dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kızılkaya’nın tasarrufunda da uyuşturucu bulundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, Dirensoy’un evinde 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, metal kutu içerisinde yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bulunduğunu söyledi. Bayram, zanlının evinde devam eden aramada ise 1 adet metal öğütücü ve 1 adet metal kutu, bir adet cam nargile ve plastik şeffaf öğütücü, plastik kap içerisinde şeffaf renk naylona sarılı bir adet uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Dirensoy’un verdiği ifade doğrultusunda zanlı Mert Kızılkaya’nın da tespit edildiğini belirten Bayram, zanlının gösterimi ile evinin yanında bulunan boş arazide arama yapıldığını kaydetti.

Polis çavuşu yapılan aramada, alüminyum folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 3 gram hintkeneviri uyuşturucu madde, iki adet metal bir adet plastik uyuşturucu ezme aleti ve gümüş renk hassas terazi ile 2 adet sarma sigara kâğıdı bulunduğunu belirtti.

Bin TL’ye 10 gram hintkeneviri

Soruşturma memuru zanlı Kızılkaya’nın da Dirensoy ile aynı ifadeyi verdiğini, söz konusu uyuşturucu maddeyi iki buçuk ay önce Asil Kocaoğlan’dan bin TL karşılığı 10 gram olarak aldıklarını itiraf ettiğini kaydetti.

Bayram, ayrıca Dirensoy’un evinde bulunan hap ile ilgili verdiği ifadesinde hapları Temmuz ayında 3 adet olarak Güney’den aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Dirensoy ve Kızılkaya kabul etti

Polis çavuşu Mehmet Bayram, yapılan sorgulamının ardından Asil Kocaoğlan’ın Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Bayram, zanlı Dirensoy ve Kızılkaya’nın işledikleri suçu itiraf ederek gönüllü ifade verdiklerini, zanlı Kocaoğlan’ın ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Soruşturmanın ciddiyetine dikkati çeken Bayram, kayıp olan uyuşturucu madde ve uyuşturucu haplarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, kayıp emarelerin satılmış olabileceğine vurgu yaparak soruşturmanın selameti için zanlıların 2 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.