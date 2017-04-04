Türkiye’den getirip bir kısmını piyasaya sürdükleri 50 ve 100 TL’lik sahte banknotlarla yakalanan İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek aleyhindeki polis soruşturması devam ediyor

Nadire BAHADİ

Türkiye’den 50 TL ve 100 TL’den oluşan toplam 5 bin TL sahte banknotla ülkeye gelip Mağusa’da bir eğlence mekanında hesabı sahte parayla ödemek isterken yakalanan İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek aleyhlerinde devam eden polis soruşturması nedeni ile 7 gün daha tutuklu kalacaklar.

Polis soruşturması çerçevesinde 1 benzin istasyonu ile 1 marketten 50 TL’lik 2 adet sahte paraya polis tarafından el konulurken, polis mahkemede bin 400 TL sahte paranın daha piyasada olduğunu açıkladı.

Barlar, kumarhaneler ve taksiciler sorgulanıyor

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ersoy Saydağ, zanlı İbrahim Dimen ve İbrahim Okan Dölek’in 31 Mart tarihinde Mağusa’daki bir eğlence mekanından aldıkları içkinin karşılığında 3 adet sahte 50 TL ile ödeme yapıp sahtekarlıkla 55 TL para üstü temin ettiklerini anımsattı. Zanlıların işletme sahibin farketmesi üzerine polise teslim edildiğini belirten Saydağ, zanlıların polise verdikleri ifadelerinde 50 ve 100 TL sahte banknottan oluşan toplam 5 bin TL ile ülkeye geldiklerini beyan ettiklerini bu güne kadar bulunan toplam sahte paranın ise 3 bin 600 olduğunu ifade etti. Dimen ve Dölek aleyhine temin edilen 3 gün tutukluluk süresince Haspolat ve Mağusa’daki 2 ayrı işletmeden daha sahte 50 TL’lik banknotların bulunduğunu belirten Saydağ, soruşturma çerçevesinde bütün eğlence yerleri, barlar, kumarhaneler ve taksicilerin sorgulandığını kaydetti. Saydağ zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek Dimen ve Dölek’in 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Bu seri numaralarına dikkat

Polis İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek’in tasarrufunda bulunan sahte 50 TL’lik banknotların seri numaralarını B 281 869 569, B 376 126 379 ve B 452 547 939 olarak açıklarken, 100 TL’lik sahte banknotların seri numaralarının da B 028 303 455, B 596 368 838, B 191 895 747, B 485 506 745, B 585 506 706, B 265 303 423 olduğunu paylaşarak vatandaşı uyarmıştı