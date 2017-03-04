Bilişim Vadisi 100 bin kişiye iş sağlayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilişim Vadisi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gebze’de 3 milyon metrekareden fazla alana inşa edilecek Bilişim Vadisi’ni kurma kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı ve kendisinden bir önceki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün döneminde alındığını hatırlatan Özlü, projenin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Özlü, Bilişim Vadisi’nin etap etap faaliyete geçeceğini anlattı. Bilişim Vadisi birinci etap inşaatının yüzde 98’inin tamamlandığını dile getiren Özlü, söz konusu etabı mayıs ayı gibi açacaklarını kaydetti. Bilişim Vadisi bünyesinde 5 bin Ar-Ge firmasının faaliyet gösterebileceğini anlatan Özlü, vadinin tüm etaplarının tamamlanmasının ardından yıllık 50 milyar dolar ciro elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“BİLİŞİM VADİSİ’NDE YER ALMAK İSTEYEN ÇOK SAYIDA ŞİRKET VAR”

Bilişim Vadisi’nde yer almak isteyen çok sayıda şirket bulunduğuna dikkati çeken Özlü, burada faaliyet göstermek isteyen firmaların acele etmesi gerektiğini söyledi.

Özlü, Kocaeli’nin önemli bir sanayi bölgesi olduğuna işaret ederek, “Biz sanayimize teknoloji enjekte etmek istiyoruz. Bu bakımdan Bilişim Vadisi, sanayimize teknoloji enjekte edebileceğimiz bir bölge. Aynı zamanda Bilişim Vadisi tam Osmangazi Köprüsü’nün ayağında bulunuyor. Osmangazi Köprüsü aracılığıyla, önemli sanayi bölgelerimizden Bursa’ya da kolayca ulaşılabilecek.” diye konuştu.

Bilişim Vadisi’nin, Türkiye’ye önemli kazanımlar sağlayacağının altını çizen Özlü, vadinin birinci etap inşaatı bitirildiğinde 2 bin kişiye, tüm etapların inşaatı tamamlandığında ve faaliyete geçtiğinde ise yaklaşık 100 bin nitelikli insana iş ve istihdam sağlayacağını vurguladı.