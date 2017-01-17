17 Ocak 2017

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Ahmet Hüseyin Bilgili’nin “Gemicik” adlı kitabı tanıtılacak

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Ahmet Hüseyin Bilgili’nin “Gemicik” adlı kitabı tanıtılacak
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Ahmet Hüseyin Bilgili’nin, Doğan Türk Birliği Spor Kulübü tarafından bastırılan kitabı “Gemicik”, Çarşamba akşamı düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, ortopedik engelli bir genç olan Ahmet Hüseyin Bilgili’nin, iki yılda yazımını tamamladığı kitabı Çarşamba akşamı 19.00-21.00 saatleri arasında Kervansaray’daki Merit Park Hotel’de tanıtılacak.

Açıklamada, DTB’nin kitabın basım ve tanıtımını üstlenmekten büyük gurur duyduğu belirtilerek Bilgili’nin kitabın geliriyle araba almayı amaçladığı kaydedildi; destek olmak isteyen herkes tanıtım etkinliğine katılmaya davet edildi.

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Havadis Gazetesi

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