12 Şubat 2017

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Bilal’in talihsiz sakatlığı

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Bilal’in talihsiz sakatlığı
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Türk Ocağı’nın savunmasında forma giyen tecrübeli futbolcu Bilal maçın 60’ıncı dakikasında rakip ceza alanı içerisindeki bir hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı.

 

Hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve dudağı yarılan Bilal’e saha içerisinde yapılan müdahale yeterli olmadı. Yenicami ve Ocak sağlık görevlilerinin de müdahalesine rağmen kanaması durmayan Bilal, sahada ambulans olmaması nedeniyle yürüyerek stattan ayrılmak zorunda kaldı ve hastaneye götürüldü. Bilal’in dudağına 5 dikiş atıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

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Havadis Gazetesi

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