Bilal transferinde mutlu son

Kaymaklı’nın, Çetinkaya’dan Esin’e karşılık takasta kullanmak istediği Bilal konusunda mutlu sona Türk Ocağı ulaştı. Sarı siyahlılar tecrübeli defans oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı

Süper Lig’in başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı’da ara transferde ismi en çok konuşulan futbolcular arasında olan Bilal Ceylan konusunda mutlu sona Türk Ocağı ulaştı.

Sarı siyahlılar tecrübeli defans oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Arar transfer döneminde Türk Ocağı, Bilal ile yakından ilgilenirken tecrübeli oyuncu da eski takımı Türk Ocağı’na gitmek istiyordu.

Küçük Kaymaklı ise tecrübeli futbolcuyu, Çetinkaya’dan Esin Sonay’ı alabilmek için Ufuk’un bonservisi ve Bilal’ı da kiralık olarak takasta kullanmayı düşünüyordu.

2014-2015 futbol sezonunda Türk Ocağı ile 1. Lig şampiyonluğu yaşamış olan Bilal bu sezonun ikinci devresinde yeniden sarı siyahlı forma ile mücadele edecek.