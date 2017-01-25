25 Ocak 2017

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Bilal: Çok mutluyum

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Bilal: Çok mutluyum
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Coşkun KUTAY

Küçük Kaymaklı futbolcusu stoper Bilal Ceylan’ın ismi ara transferde, Küçük Kaymaklı ile GAÜ Çetinkaya takımları arasında gündemi uzun süre işgal etti.

Buna mukabil Bilal Ceylan transferin son gününde, 2014-15 futbol sezonunda, Teknik Direktör Hasan Topaloğlu yönetiminde namağlup 1. Lig şampiyonluğu yaşamış olduğu Türk Ocağı’na transfer oldu.

Ve başarılı stoper Bilal Ceylan, cuma günü oynanacak olan Ocak-Doğan derbi karşılaşması ile ilgili, teknik direktör Mehmet Bolkan nezaretinde Pia Bella Oteli sahasında dün yapılan antrenmana, sarı siyahlı forma ile iştirak etti.

Transferinden duyduğu memnuniyeti Havadis aracılığı ile kamuoyuna aktaran Bilal Ceylan, “Türk Ocağı formasını yeniden giymiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Transferimin gerçekleşmesinde; başta başkanımız Fahri Altınör olmak üzere, bu isteğimi anlayışla karşılayan her kesime teşekkür ediyorum” dedi.

 

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Havadis Gazetesi

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