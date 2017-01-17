Bıktık artık…

2014’de 56 bin olan yabancı üniversite öğrencisi sayısı, bugün 100 bini aşmış durumda.

Gelsinler, başımızın üstünde yerleri var…

Ancak son 5 yıldır, ülkedeki suç oranı da korkunç bir şekilde artıyor.

Suça karışanların ciddi bir bölümü yabancı öğrenci kimliğiyle ülkede bulunanlar. Kimse bize ırkçılık basmasın sakın, ezici çoğunluğu Nijeryalılar…

Sadece dün bir gazete sayfasında Nijeryalı öğrencilerin karıştığı bir hırsızlık, bir trafik kazası haberi vardı. Çarpmış ve kaçmış…

Bir çok şüpheli ölüm vakasında yine bunlar, hem de ne vahşi cinayetler, uyuşturucu olaylarında yine bunlar. Valiz dolusu uyuşturucuyu KKTC’ye sokmaya çalışmak organize suç değil de nedir? Sonra kara para aklamada yine bunlar…

Bir ülkenin vatandaşlarının tümünü karalamak mümkün değil. Ancak bu çocukların buraya iyi niyetle gelmedikleri, ülkeye suç ithal ettikleri de çok açık…

Bu konuda kaç tane yazı yazdığımı hatırlamıyorum…

Bakanlığa defalarca çağrı yaptık. YÖDAK devreye girsin dedik.

Öyle ya, üniversitelerimizde uzun süreden beri devam mecburiyeti yok. Adam bir şekilde bir üniversiteye kapağı atıyor, sonra sokaklarda… Ünversitelere devam mecburiyeti getirme cesareti de yok kimsenin…

Bir ara Eğitim Bakanı, “okula devam etmeyenleri polise bildirin” diye bir cin fikir ortaya atmıştı.

Doğal olarak işe yaramadı…

Hangi üniversite peşlerine düşecek…

Şu anda KKTC’de 6 bin civarında Nijeryalı öğrenci olduğu görülüyor.

Mesela, Polis Muhacereti üniversitelerle işbirliği yapıp, durumlarını takip edemez mi..?

Sadece öğrenciler için değil, tüm kaçaklar için yapılması gereken bir takip bu ama, her nedense yapılmaz…

Sonra, Türkiye’den örnek verdik.

Türkiye, yabancı öğrencilere otomatik çalışma iznini kaldırdı.

Biz neden yapmayız..?

Yine tüccarı kızdırmamak adına mı..?

Bunun için mi katlanıyoruz bu suçlara..?

Bunun için mi sokaklarımız, yollarımız güvensiz..?

Bunun için mi kaçak devam ediyor..?

Oysa Nijerya ve Pakistanlı yetkililer bile, ülkemizde öğrenci görüntüsü altında bulunan çeteler konusunda bizimkileri uyardı…

Organize suç örgütleri de bunları kolayca kullanıyor…

Hatta öyle bir hal almış ki, sadece okuma amaçlı gelen Nijeryalı öğrenciler de, çeteler tarafından zorla suça itiliyorlar…

Polisin işi gücü yok, Nijeryalıların işlediği suçların takibiyle meşgul.

Vatandaş tedirgin, esnaf şikayetçi, ama başta bir hükümet var mı, yok mu belli değil.

Çünkü vatandaşın derdine çare bulalım, sokakları suçtan arındıralım, en önemlisi yasalarımızı uygulayalım diye bir gaileleri yok…

Bıktık artık anlıyor musunuz…

Bıktık…

YERİN KULAĞI VAR

AKINCI BİLİYOR MUYDU?:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asker sayısı ve toprak konusundaki açıklamaları kafaları karıştırdı. Erdoğan asker konusunda 650 sayısını teleffuz ederken, Maraş’a karşı, Erenköy talebinde bulunmuştu. Başbakan Özgürgün’ün bu konuyu iki ay önceden bildiğini söylemesi ise, Akıncı’nın Erdoğan’ın bu çıkışından haberdar olup olmadığı konusunu gündeme getridi. Cumhurbaşkanı’nın bu konuya açıklık getirmesi şart oldu. Eğer biliyorsaydı mesele yok ama, blimiyorsaydı işte esas sorun burada başlar…

YOK ARTIK:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Savunmak İçin Avukatlar ve Hukukçular İnisiyatifi” diye alel acele kurulan bir örgüt, “ülkenin kaderini yönetmeye uygun bulmadığı” Anastasiadis’in başkanlık görevine son vermek için Rum Başsavcıya tüm yasal prosedürleri işletme çağrısı yapmış. Diğer yandan, bazı gruplar Rum lidere karşı sosyal medya üzerinden silahlı mücadele çağrısı yapmaktalar. Bu talepler karşısında bizdeki tepkileri normal görmek lazım, onlar bizi çoktan aştılar…

CTP’DE SULAR DURULMUYOR:

Tufan Erhürman’ın Genel Başkanlığa gelmesiyle birlikte bazı alışkanlıkların ortadan kalkacağına inanmıştı birçoğumuz. Ama görüyoruz ki, en çok kopmalar da Erhürman dönemine rast geldi. CTP, her gün gelen yeni istifalarla adeta sallanıyor. Son olarak, Meclis’te Türkiye ile KKTC arasındaki enerji işbirliğine onaya veren parti, bu kararla yeniden çatırdadı. Eskiden olduğu gibi yine, herkes kafasına göre takılıyor, parti kararlarını takan yok. Çağdaş akılcı politikalar izlemek üzere göreve gelen Erhürman’ın ideolojik bağnazlık yüzünden başı ağrıyacak gibi…

KTÖS VE KTOEÖS’DEN SES YOK:

Meclis Genel Kurulu’nda, “Öğretmenler Değişiklik Yasa Önerisinin” komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Değişiklikle sendikacıların ücretli izinleri kaldırılıyor. Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran hükümetin oylarıyla yasanın geçeceğine kesin gözüyle bakılırken, iki öğretmen sendikasının bu yasa tasarısına tepkisinin ne olacağı bilinmiyor. KTÖS ve KTOEÖS henüz konuyla ilgili bir tavırlarının ne olacağı konusunda bir açıklama yapmadılar…

TAKAN YOK:

Meclis Başkanlığı dahil, siyasetin her kademesinde görev yapan yüksek mühendis ve mimar Hakkı Atun, “genel kamu çıkarı dururken, sen birkaç kişiyi zengin edeceksin diye, yüksek katlara müsade etmen akıl dışıdır” diyerek hükümetin imar politikasını eleştirdi. Aslında sadece Atun değil, herkes eleştiriyor ama, dinleyen yok. Hükümet bu konuda “sağır ve dilsizi” oynamayı tercih ediyor…

BARİ ONU YAPIN:

Ülke son zamlar ve döviz artışı ile zaten yangın yerine döndü. Vatandaş borç harç karnını doyuruyor. Hükümet olarak birşey yapamıyorsunuz madem, bari asgari ücret konusunda verdiğiniz sözü tutun ve yeni ücreti ikibin TL’nin üstü yapın. Bari asgari ücretli bir nebze olsun nefes alabilsin…

ZİRVEDEKİLER

Bülent Dizdarlı: “Unutmamak gerekir ki Rumlar da bizim koyduğumuz haritaya karşı bir harita koydular . Bunun anlamı, tarihte ilk kez onların adada bir Türk toprağı olacağının ve bu toprağın sadece Türkler tarafından idare edileceğinin resmen kabulu değilmidir? Bilmiyorum ben yanlış mı düşünüyorum..?”.

DİPTEKİLER

Seyirci Hükümet: Anlamadığım bir şey var, Kıbrıs konusuna dalmaları, vatandaşın perişanlığını görmemeleri için gerekçe midir? Ağızlarından Kıbrıs konusundan başka bir şey çıkmaz oldu. Dövizin artışı durdurulamıyor. Piyasa, fiyatlar neredeyse dövizi geçti, bir de kendi elleriyle iğneden ipliğe yaptıkları zamlar… Vatandaş başındaki hükümetten, Kıbrıs konusunda gevelemelerini değil, yoksullukla mücadele etmesini istiyor, nefes borusunu kesen yaşam mücadelesine acilen çare bekliyor. Halkın kesesinden harcamalarla maaile Cenevre çıkartması değil…